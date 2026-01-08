El entorno en Chivas comenzó a desestabilizarse durante las horas recientes debido al rumor que surgió en torno al supuesto interés del Remo FC de Brasil en hacerse de los servicios de Armando González; sin embargo, hay excelentes noticias sobre el atacante mexicano.

Pese a que se le vinculó a la Hormiga con la escuadra sudamericana por la llegada de Juan Carlos Osorio a su banquillo, ha comenzado a circular información que descarta cualquier probabilidad de un fichaje de este tipo, principalmente por lo modesto que es dicho club, económicamente hablando.

Por si fuera poco, el reportero de As México, César Huerta, confirmó que el Guadalajara blindó a González para resistir cualquier bombazo desde Estados Unidos o Brasil, además de que el entorno del delantero no estaría buscando equipo en estos momentos.

“El par de cláusulas que tiene es una para el mercado de Europa que es alta, pero negociable. Y la otra cláusula es para México o cualquier equipo en América, protegiéndose por si quisiera venir por la Hormiga un equipo de la MLS o un equipo brasileño que es donde hay poder económico.

“El entorno de Armando González no le está buscando acomodo ni siquiera en Europa. Salvo que llegue una oferta de Europa”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

El acuerdo de Chivas con Armando González que complica su salida

Después de que se confirmara la renovación de contrato de la Hormiga con el Guadalajara se dio a conocer que el delantero tenía en mente permanecer en el Rebaño durante, al menos, el Clausura 2026 debido a que eso incrementaría sus probabilidades de llegar al Mundial al jugar en un equipo en el que ya está integrado y no requiere de periodos de adaptación.