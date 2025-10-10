Hirving Lozano es uno de los jugadores mexicanos más talentosos de los ultimos años y Chivas lo ha buscado desde que estaba en el Pachuca. Ahora, volvió a dar de qué hablar tras asegurar que sí le gustaría jugar con el Guadalajara en un futuro cercano, desatando la ilusión de más de un aficionado tapatío, pues hay fuertes rumores de que está en planes de la directiva para la próxima temporada.

“Sí, claro que jugaría en Chivas, ¿por qué no? Sería una experiencia muy bonita jugar en un equipo de puros mexicanos”, declaró el Chucky en entrevista con David Faitelson.

Lozano atraviesa actualmente una nueva etapa en el futbol estadounidense, luego de su paso por el Napoli, donde fue campeón de Serie A, y de un regreso al PSV mucho más discreto que su primera etapa ahí. A sus 30 años, el atacante se mantiene como uno de los jugadores mexicanos más mediáticos y su regreso a México ha sido tema de conversación más de una vez. Una hipotética llegada a Chivas encajaría con el deseo de la directiva de sumar figuras que refuercen al equipo dentro y fuera de la cancha.

Además, la llegada del Chucky podría verse facilitada por Nike, marca que según fuertes rumores vestirá a Chivas a partir de la próxima temporada. El delantero de la Selección Mexicana ha sido una de las caras visibles de la empresa estadounidense durante años, por lo que su fichaje podría tener un fuerte componente comercial y de imagen, además del deportivo.

No solo a Chivas, Hirving Lozano también le abrió las puertas a regresar a México con el América

De cualquier manera, el futuro de Lozano no parece tener un destino único. El propio jugador aseguró que tampoco le cerraría las puertas al América, equipo que aseguró que es el “Grande de México“, algo que solo confirma que no tiene ninguna identidad con Chivas, algo que puede molestar a muchos, pero es entendible al no ser un jugador que se haya formado en Verde Valle.

“Yo no le cierro las puertas a ninguno; la verdad que son grandes clubes. América es el grande de México, la verdad que sí me gustaría estar en ese club o en alguno de esos clubes y el tiempo lo dirá”.

Por lo tanto, todo indica que el Chucky no tiene una preferencia particular, sino el deseo de cerrar su carrera en un club grande de la Liga MX y el Rebaño Sagrado solo es una de sus opciones, por lo que la directiva deberá hacerle la mejor oferta y él deberá demostrar todo su profesionalismo si llega al Guadalajara..