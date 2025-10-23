Desde hace algunas semanas, el nombre de Hirving Lozano es relacionado con las Chivas de Guadalajara. El “Chucky” ha reconocido en distintas ocasiones que creció simpatizando por el Rebaño y que no le cierra la puerta a vestir la rojiblanca en algún momento de su carrera. Aquella declaración, hecha a mediados de 2024, encendió la ilusión de los aficionados. Y con el tiempo, los rumores no han hecho más que crecer.

En ese contexto, la actualidad del delantero mexicano en la Major League Soccer reaviva las especulaciones. De acuerdo con el periodista Tom Bogert, especialista en la liga estadounidense, Lozano fue separado transitoriamente del primer equipo de San Diego FC a causa de “actos de indisciplina”.

Según el reporte, durante el partido del pasado 4 de octubre ante Houston Dynamo, el atacante habría tenido un altercado con su entrenador Mike Varas en el vestidor, luego de ser sustituido al descanso. El club abrió un sumario interno para tratar el episodio que involucra al ex Napoli.

(Captura)

Consultado en la antesala del inicio de los playoffs, el propio Varas evitó profundizar en la situación, aunque reconoció que el tema está bajo revisión. “Ha habido una situación y lo estamos manejando internamente; lo iremos evaluando semana a semana”, declaró el estratega de San Diego. Con el conflicto aún latente, el futuro inmediato de Lozano en la MLS resulta un interrogante.

Esta situación podría reavivar los rumores de que Chivas, impulsado por el inminente acuerdo con Nike, intentaría un fichaje de alto impacto que refuerce su identidad y proyección internacional. Y un jugador del calibre mediático de Lozano encajaría a la perfección en esa estrategia.

El gran obstáculo de Chivas para fichar a Hirving Lozano

Por ahora no existe una negociación formal, pero el escenario podría cambiar si el distanciamiento entre el “Chucky” y San Diego FC continúa. Aunque aún en ese caso, probablemente Chivas tenga que crear toda una ingeniería para intentar concretar el sueño de su fichaje, ya que Lozano es uno de los mejores pagos en toda la MLS y su contratación le costó unos 12 millones de dólares al cuadro estadounidense, que lógicamente buscaría recuperar parte de la inversión.