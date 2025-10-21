Chicharito es una leyenda viviente de Chivas y de todo el futbol mexicano debido a sus brillantes números con la Selección Mexicana y sobre todo en los mejores clubes de Europa; sin embargo, su futuro era una incógnita hasta el día de hoy, pero los altos mandos del Rebaño ya habrían tomado una sorpresiva decisión.

Conscientes de que Javier Hernández terminará contrato en diciembre, pero tiene opción de renovación, los dirigentes del Guadalajara integrados por Amaury Vergara, Alejandro Manzo y Javier Mier, ya habrían informado al delantero que no entra en planes para el 2026.

El comunicador, Alejandro Ramírez, reveló que ya se habría suscitado esa charla en donde se le comunicó al delantero que es libre de buscar nuevos proyectos deportivos para seguir en activo, aunque se le habría ofrecido el quedarse como directivo si prefería quedarse en el chiverío.

“La directiva, con Javier, sin ningún tipo de problema, platicadito, como deben de ser las cosas: ‘si quieres escuchar ofertas, si tienes otra propuesta o si quieres irte, puedes ir comenzando a hacer tus gestiones’. Tan claro se entiende el mensaje y tan claro está que no ha dado resultados.

“Javier no piensa retirarse en este momento, entonces si él quisiera seguir con Guadalajara tendría una puerta abierta para continuar en otra posición en el club. Al Javier, querer continuar su carrera futbolística y apuntando para el Viejo Continente es claro que quiere estar más cerca de los suyos”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo ha sido el paso de Chicharito tras su regreso a Chivas?

Javier Hernández anunció su regreso al Guadalajara a comienzos del 2024 pese a que seguía en recuperación de una lesión de ligamento cruzado anterior; sin embargo, nunca pudo recuperar su mejor versión física ni futbolística, ya que en casi dos años solo ha anotado tres goles, dos en Liga MX y uno en Concachampions.