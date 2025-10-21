Chivas está viviendo su mejor momento en el Apertura 2025 debido a que presume una racha de cuatro triunfos en fila, por lo que requiere de mantener ese ritmo para meterse en la pelea por un lugar en la Liguilla directa, por lo que Gabriel Milito está tratando de administrar a su personal.

El Guadalajara se ha sometido a una intensa actividad en el semestre, por lo que para esta jornada doble, el entrenador argentino habría decidido darle rotación a algunos elementos, en donde destacó el caso de Chicharito Hernández, a quien le darían descanso para que pueda jugar contra el Atlas el próximo fin de semana según reveló Érick López, reportero de TUDN.

“Javier Hernández no fue convocado para dosificar las cargas del futbolista, entendiendo que es una semana de tres partidos. No ha tenido mucha actividad, pero lo están cuidando para tenerlo algunos minutos contra los rojinegros del Atlas.

“Alan Pulido tampoco es convocado, tema decisión del cuerpo técnico, al igual de Luis Olivas, que no ha tenido actividad en todo el torneo“, explicó el comunicador en un video en su cuenta de X.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La Liga MX tendrá jornada doble en el Apertura 2025, por lo que su próximo compromiso se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre en la cancha del Estadio Corregidora contra Gallos Blancos, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.