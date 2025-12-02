El orgullo de la afición de Chivas sigue herido por la pifia de Chicharito durante el duelo de Vuelta de Cuartos de Final contra Cruz Azul, en donde mucha gente defiende al delantero y otros tantos lo responsabilizan de la eliminación del Apertura 2025.

Sin embargo, este canterano y campeón con el Guadalajara en el Verano de 1997, Camilo Romero, salió en defensa de Javier Hernández pese a las críticas y alabó su valentía para tomar el esférico en un momento de alta tensión, aunque tuvo que perder su cabellera por ese penalti fallado.

El Chavalón apostó su cabello a que pasaría el chiverío a las Semifinales sobre La Máquina, resultado que no se pudo concretar por la equivocación del delantero con el dorsal número ’14’, aunque eso no disminuyó su amor por la escuadra rojiblanca.

“Voy Chivas a muerte y Chícharo no tuvo la culpa. Tuvo las pelotas para tirar el penal, las pelototas. Gran jugador y lo respeto y lo quiero. Su amigo Camilo Romero, pagando apuestas con mucho orgullo y arriba mis Chivas”, declaró el exjugador en su cuenta de Instagram, video que fue retomado y viralizado en redes sociales.

¿Quién es Camilo Romero?

El Chavalón fue un defensa lateral que brilló por la fiereza con la que jugaba cada partido, así como por su manera tan potente de pegarle a la redonda. El canterano del Guadalajara debutó en la Temporada 1990-91 y fue campeón en el Verano 97 con Ricardo Ferretti.

Durante su carrera, Camilo Romero jugó en el Guadalajara, Querétaro, Morelia, León, Toros Neza, Pachuca y Puebla, retirándose en el 2005 de las canchas de manera profesional.