Chivas dejó todo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, pero perdió ante Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Liguilla. El equipo de Gabriel Milito tuvo un penal, pero Javier Chicharito Hernández desperdició la oportunidad luego de rematar por encima del travesaño.

Tras lo vivido en el Apertura 2025, la directiva del Guadalajara ya analiza la plantilla que tendrá para el Clausura 2026. Es por este motivo que en Rebaño Pasión repasamos el semáforo de bajas del conjunto rojiblanco.

Chicharito Hernández

Chicharito Hernández se iría y en Chivas no quieren saber nada de él. (Foto: IMAGO7)

Uno de los jugadores que es el más responsable de que Chivas quede eliminado de la Liguilla es sin duda Chicharito Hernández tras fallar un penal que significaba la clasificación a Semifinal. Diferentes reportan que el atacante vivió ayer su último juego con el Rebaño Sagrado y Sergio Dipp señaló que la MLS podría ser su posible destino.

Alan Pulido

Alan Pulido no sería tenido en cuenta por Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Alan Pulido fue otro de los futbolistas que no pudo marcar la diferencia tras haber llegado en enero del 2025. Diferentes reportes señalan que el Guadalajara no quiere renovar su contrato y que el futbolista podría salir a otro equipo de la Liga MX.

Cade Cowell

Cade Cowell buscaría salir de Chivas y son varios los clubes de la MLS que lo siguen. (Foto: IMAGO7)

El mexicoestadounidense tuvo un buen partido ante Cruz Azul en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. Diferentes reportes señalan que el Guadalajara podría dejarlo salir a Cade Cowell ante la poca cantidad de minutos que tuvo en el Apertura 2025 y que son varios los equipos que los siguen desde la MLS.

Yael Padilla

Yael Padilla vio poca acción con Gabriel Milito en el Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

Yael Padilla es otro de los futbolistas que no fue tenido en cuenta en Chivas a lo largo del Apertura 2025 porque Gabriel Milito no juega como extremo. Toluca sería uno de los posibles destinos para el futbolista formado en Verde Valle.

Gilberto Sepúlveda

El Tiba podría salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

A lo largo del Apertura 2025 se ha hablado mucho sobre la posible salida de Gilberto Sepúlveda de Chivas, ya que no era tenido en cuenta por sus reiterados errores a lo largo del Apertura 2025 y Leagues Cup 2025. Sin embargo, afirman que podría quedarse, pero para tener un papel segundo en el banco de suplentes.

Raúl Martínez

Raúl Martínez no vio acción en el Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

Lo de Raúl Martínez es lastimosamente triste debido a que se perfilaba a ser el futuro central de Chivas y con Gabriel Milito no tuvo minutos en el Apertura 2025 y la Leagues Cup 2025. Todo indica que Rulo formaría parte de un intercambio para que llegue Ángel Chávez de Necaxa.

Hugo Camberos

Hugo Camberos no ve acción Gabriel Milito en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Hugo Camberos es otro de los futbolistas que toda la afición de Chivas esperaba ver con mayor continuidad. Sin embargo, con Gabriel Milito no vio acción porque al igual que con Yael Padilla no juega como extremo. Son varios los equipos que estarían interesados en él, pero no hay oferta formal.

Leonardo Sepúlveda

Leonardo Sepúlveda estuvo lesionado en todo el Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

Leonardo Sepúlveda fue otro de los jugadores que llegó bajo la gestión española en Chivas, pero con Gabriel Milito no vio minutos porque estaba lesionado. Sin embargo, todo indicaría que saldría del Guadalajara porque no le llenaría el ojo al entrenador argentino.

Luis Olivas

Luis Olivas saldría de Chivas ante la falta de minutos. (Foto: IMAGO7)

Al igual que el resto de los centrales de Chivas, Luis Olivas fue otro de los jugadores que no vieron minutos con Gabriel Milito y jugaba en la Sub-21. Diferentes reportes señalan que sería una de las monedas de cambio del equipo para el Clausura 2026.

Teun Wilke

Teun Wilke perdió su lugar en Chivas. (Foto: IMAGO7)

En el ataque Teun Wilke llegó a Chivas con el objetivo de marcar la diferencia, pero con el nivel de Armando González y el regreso de Ricardo Marín quedará nuevamente relegado como tercera opción. Es por este motivo que saldría del equipo, pero a préstamo para que tenga más minutos de juego.

Alan Mozo

Alan Mozo perdió su lugar a manos de Richard Ledezma. (Foto: IMAGO7)

Alan Mozo es otro de los futbolistas que no terminó de marcar la diferencia debida a que perdió ante Richard Ledezma y terminó lesionado. Desde Chivas la directiva no tendría problemas de venderlo, pero revelaron que desde el futbolista se ganó la total confianza de Gabriel Milito y solo saldría si llega una buena oferta para él.

Isaac Brizuela

Isaac Brizuela se retira en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Uno de los futbolistas que saldrá de Chivas es Isaác Brizuela quien no se iría a otro equipo, sino que se retiraría en el Guadalajara. Diferentes reportes señalan que el mediocampista tendría un puesto asegurado como directivo rojiblanco.