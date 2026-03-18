Chivas volverá a la actividad tras su triunfo ante Santos Laguna el pasado sábado, ahora para disputar su partido pendiente de la Jornada 9 frente al León. Sin embargo, Gabriel Milito está obligado a mover piezas en su alineación, ya que hay jugadores descartados para este encuentro, por lo que es un hecho que no repetirá el mismo once inicial que utilizó frente a los Guerreros.

La primera baja sensible es la de Luis Romo, quien recayó de su lesión y estará fuera de actividad aproximadamente un mes. Ante este panorama, todo apunta a que será reservado hasta después de la Fecha FIFA, con la intención de darle una recuperación completa, por lo que podría reaparecer hasta el duelo contra Pumas.

Richard Ledezma, entre los mejores del Clausura 2026 en la Liga MX.

Por otro lado, Richard Ledezma no podrá estar disponible tras haber recibido su quinta tarjeta amarilla del torneo ante Santos Laguna. Su ausencia abre la puerta para alternativas como Miguel Gómez o Hugo Camberos, aunque tampoco se descarta que Milito realice un ajuste más profundo en la línea defensiva para cubrir esa baja.

A diferencia de estas ausencias, Chivas también recibe una buena noticia con el regreso de Daniel Aguirre, quien ya cumplió su partido de suspensión. Su disponibilidad le da mayor margen de maniobra al cuerpo técnico, reduciendo los problemas en defensa de cara a este compromiso clave.

¿Cómo llegan Chivas y León a su partido de este miércoles?

Chivas y León llegan con realidades completamente opuestas, pese a que ambos registraron marcadores de 3-0 en su último partido. Mientras que el Guadalajara viene de golear a Santos Laguna, los Panzas Verdes fueron derrotados por Xolos de Tijuana, resultado que terminó provocando la renuncia de Ignacio Ambriz como director técnico del equipo esmeralda.