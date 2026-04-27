El Club Deportivo Guadalajara cerró la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 con una clara baja en su rendimiento, pues pasó de ser uno de los equipos más sólidos a tropezar en la recta final, donde apenas consiguió una victoria en sus últimos cinco compromisos.

Ahora, el panorama se complica aún más para nuestras Chivas, ya que deberá encarar la Fiesta Grande sin varios de sus futbolistas debido a que serán convocados por Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

A pesar de eso, Raúl “Tala” Rangel mantiene plena confianza en sus compañeros y asegura que el Rebaño Sagrado seguirá siendo uno de los principales candidatos a levantar el título.

“Es serio contendiente, más allá de que se quedará sin los jugadores de selección, está para pelear por el título, soy fiel creyente de eso“, dijo en entrevista con FOX.

¿Qué jugadores podría perder Chivas para la Liguilla?

Se habla que podrían ser cuatro los convocados para el Mundial 2026, los cuales son: Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, aunque no se descarta a Luis Romo.