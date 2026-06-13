El defensor que presionó para salir del Guadalajara, ahora contó detalles desde cuándo empezó a ser pretendido por La Máquina.

Jesús Orozco Chiquete es uno de los defensores más talentosos que ha surgido de la cantera de Chivas en los años recientes; sin embargo, su salida rumbo a Cruz Azul estuvo enmarcada por la polémica y ahora contó su verdad de las negociaciones.

El zaguero contó que se enteró del interés de La Máquina en sus servicios tras un partido con la Selección Mexicana, por lo que aceptó el marcharse pese a que todavía estaba en competencia con el Guadalajara, asegurando que los rojiblancos trataban de tirar la transferencia.

“Un partido de Selección en Toluca con Honduras y me dice mi representante que Cruz Azul está interesado en mi, que cómo veía la opción. Le dije que bien, no me disgusta y en ese momento estaba Martín Anselmi, veía los partidos de Cruz Azul y jugaban muy bien.

“Íbamos a jugar el Repechaje contra Atlas. íbamos ganando y nos dan la vuelta 2-1 y nos echan fuera. Mi representante me marca después del partido y me dice que a lo mejor era mi último juego en Chivas.

“Fue muy tedioso porque fueron 40 días de negociación, no parte mía sino de la directiva porque hubo un momento en el que el fichaje estaba a punto de caerse porque Chivas no cedía.

“Cuando se hizo, que ya está, Chivas ponía trabas, no me quería dejar. Quería la cláusula de rescisión de golpe y Cruz Azul le dijo: ‘no, te doy a plazos’. Ahí no llegaban a un acuerdo. También buscaban que se enfriara y me echara para atrás”, declaró el entrevista con el Shaggy Martínez.

Chiquete estaba peleado con la directiva española de Chivas

Hace unos meses, en entrevista con Ricardo Peláez, Jesús Orozco Chiquete reveló que tuvo un distanciamiento importante con la directiva del Guadalajara debido a las promesas incumplidas de parte de los directivos españoles que impidieron su traspaso a Europa.