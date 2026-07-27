Chicharito Hernández no se retira del futbol profesional debido a que será refuerzo de Atlético Dallas. El atacante tiene club tras más de seis meses de inactividad.

Este lunes no es uno más para Chivas debido a que se confirmó que Chicharito Hernández será nuevo jugador de Atlético Dallas de la USL Championship. Tras confirmarse la noticia el exjugador del Guadalajara rompió el silencio en redes sociales para confirmar que tiene nueva casa para continuar con su carrera.

En redes sociales, Frabrizio Romano confirmó el nuevo destino para el exjugador del Rebaño Sagrado. “Javier Chicharito Hernández ha acordado unirse a Atlético Dallas, el primer fichaje de la nueva franquicia de la USL Championship. Chicharito comenzará a jugar desde 2027, pero contribuirá al proyecto de inmediato. Delantero de 38 años, listo para un nuevo capítulo”, escribió el periodista en X.

El canterano del Guadalajara y máximo goleador de la Selección Mexicana confirmó la información en sus redes sociales. “La primera vez que pisé Dallas y ahora es hogar”, escribió el atacante de 38 años junto a una imagen en la que había aterrizado en su cuenta oficial de Instagram.

No hay que olvidarse de que el atacante mexicano cuenta con una inactividad de seis meses tras ser cortado por Gabriel Milito en Chivas. Desde su salida del Rebaño Sagrado, el delantero dio de qué hablar en redes sociales sobre cómo llevar adelante la vida, mientras que fue analista de Fox Sports Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026.

Los números de Chicharito Hernández en las Chivas de Milito

Tras la llegada de Gabriel Milito a Chivas, Chicharito Hernández peleaba con Alan Pulido la titularidad en el primer equipo. Sin embargo, una lesión y la cancelación que sufrió por realizar comentarios sobre el rol de la mujer lo llevaron a perder el puesto a manos de Armando González. En su último semestre anotó un gol en siete partidos.

Chicharito Hernández afirmó que no se retiró de la Selección Mexicana

Cabe destacar que la semana pasada, Chicharito Hernández fue noticia luego de afirmar que no se retiró de la Selección Mexicana. “Yo no me he retirado de la selección. A lo mejor ellos me han retirado”, expresó en una de sus historias de Instagram. Más allá de la ironía, es claro que el mensaje es para que Rafa, su compañero de armas en la Selección Mexicana, se comporte como Javier Aguirre en el Mundial 2026 y le dé un homenaje en el Tri.