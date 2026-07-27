En medio del inicio del Apertura 2026 y a días del parón por la Leagues Cup, varios sus elementos del Guadalajara se perfilaban a jugar al All-Star Game 2026 entre la Liga MX y la MLS. Finalmente, Chivas decidió bajar a varios de su elementos cuando los objetivos rojiblancos son volver a ser campeón.

Chivas ya se prepara para enfrentar a Puebla por la jornada tres del Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, se viene una nueva edición del All Star entre la Liga MX y la MLS para que el Guadalajara finalmente colaborará con dos jugadores debido a que no viajarán Armando González, Brian Gutiérrez, Bryan González y Richard Ledezma, mientras que Kevin Castañeda y Luis Rey se suben viajarán a Estados Unidos. Sin duda, un nuevo golpe en la mesa de Amaury Vergara para respaldar el proyecto rojiblanco sobre los intereses de la liga.

Al igual que con la Selección Mexicana, el Rebaño Sagrado iba a volver a ser base en el combinado del balompié mexicano para enfrentar a su par estadounidense. Antonio Mohamed había seleccionado a seis jugadores rojiblancos.

El partido del All-Star entre la Liga MX y la MLS llega en un momento incómodo porque Chivas busca sumar puntos antes de que pare el Apertura 2026 por la Leagues Cup, torneo en el que el Rebaño Sagrado tiene como objetivo salir campeón. En medio de este contexto, el Guadalajara decidió bajar a cuatro de los seis futbolistas que fueron convocados a viajar a Charlotte.

Armando González no jugará a partido entre la Liga MX y la MLS. (Foto: IMAGO7)

“No van al All-Star. Hormiga (González), Cotorro (González), Brian (Gutiérrez) y (Richard) Ledezma no viajarán a Charlotte para el Jurgo de Estrellas. Si lo harán Kevin (Castañeda) y (Luis) Rey”, reportó David Medrano en X. De esta manera, es un hecho que Amaury Vergara dio un nuevo golpe en la mesa para respaldar el proyecto rojiblanco.

¿Cuándo se juega el All-Star entre la Liga MX y la MLS?

El partido entre la Liga MX y la MLS se llevará adelante el próximo miércoles 29 de julio en Charlotte a las 18:00 del Centro de México. El partido se llevará a cabo en el Bank of America Stadium de Carolina del Norte. Cabe destacar que los jugadores del Guadalajara regresarán el mismo día y tendrán un entrenamiento para preparar su partido contra Puebla que se llevará adelante a las 19:00 del Centro de México.

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¿Por qué es un nuevo golpe de Amaury Vergara a la Liga MX?

Como decíamos al principio, esta decisión del Guadalajara es respaldada por Amaury Vergara, quien pone primero los intereses de Chivas sobre los de la Liga MX. No hay que olvidarse que en el 2026 el patrón del Rebaño Sagrado hizo estallar una olla a presión luego de que se supiera de que Alexis Vega y Jesús Gallardo iban a jugar la vuelta de la Semifinal de la Concachampions cuando eran parte de la insólita convocatoria de Javier Aguirre en plena Liguilla del Clausura 2026.