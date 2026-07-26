En medio del inicio del Apertura 2026, el mercado de pases sigue abierto y afirman que desde Francia siguen interesados en Brian Gutiérrez.

Chivas logró una importante victoria en el Apertura 2026 luego de haber superado por 1-0 a FC Juárez. En medio de este inicio de campeonato, el mercado de pases sigue abierto y César Merlo confirmó en su canal de YouTube que el interés por Brian Gutiérrez desde Francia persiste y que en las próximas semanas podría llegar una oferta a Guadalajara.

El momento del mediocampista proveniente de Chicago Fire no es el mejor debido a que pasó de indiscutido a ser alternativa en cada partido. En el Mundial 2026, comenzó de titular a suplente y en su regreso al Guadalajara no terminó de marcar la diferencia como muchos aficionados rojiblancos esperaban.

En medio de este panorama, Gabriel Milito decidió que Brian Gutiérrez fuera titular en la victoria ante FC Juárez 1-0. Tras no tener un partido destacado, César Merlo confirmó en su canal de YouTube que el futbolista rojiblanco es seguido de cerca por un equipo de Francia.

Brian Gutiérrez sigue interesando en Francia. (Foto: IMAGO7)

“El que yo no descartado y que quizás se pueda terminar yendo es Brian Gutiérrez a Francia porque aún existe el interés de un club que tengo entendido que lo viene siguiendo y que puede bajar una oferta en las próximas semanas”, reveló el reconocido periodista argentino.

Cabe destacar, que tras el partido ante FC Juárez, Brian Gutiérrez fue uno de los tres premiados en el Balón de Oro 2025-2026 de la Liga MX. El mediocampista fue considerado como el novato del año tras haber jugado el Clausura 2026 con el Rebaño Sagrado.

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Armando González no saldría de Chivas

En medio de este contexto, César Merlo confirmó que Armando González no saldría de Chivas en este libro de pases. “En Chivas están muy, pero muy tranquilos. Creen que Hormiga González no se va a ir en este torneo. Si bien hay algún que otro sondeo, que se han acercado a su representante, por mi experiencia en mercado de pases, veo muy difícil que se pague el dinero de la cláusula. La cláusula de la Hormiga es de 15 millones de euros si es un club europeo y de 18 si es de otra liga que no sea de Europa”, reveló el periodista especializado en fichajes.