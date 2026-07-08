El comunicador destapó el plan que tienen en el Guadalajara para el delantero mexicoestadounidense para el próximo torneo.

La directiva de Chivas continúa explorando y explotando sus opciones en el mercado de Estados Unidos en búsqueda de nuevo talento, por lo que en las horas recientes se confirmó que el Rebaño contrató al delantero Landon Zúñiga procedente del Atlanta United.

El futbolista mexicoestadounidense ventiló que había alcanzado un acuerdo con el Guadalajara, firmando su primer contrato como profesional; sin embargo, en horas recientes surgieron nuevos detalles contractuales del nuevo futbolista rojiblanco.

El comunicador César Luis Merlo aseguró que la contratación de Landon Zúñiga no es para el primer equipo, sino que su futuro estaría en el Tapatío en la Liga de Expansión, tras llegar como futbolista libre y que su contrato será por los próximos tres años.

En dicho reporte, se explica que la directiva lo tenía visto previamente, teniendo buenas referencias de su rendimiento en el campo, por lo que Alejandro Manzo habría aceptado realizar la contratación del atacante que puede desempeñarse como delantero o como extremo por izquierda.

Landon Zúñiga “madrugó” a Chivas con el anuncio

A través de redes sociales, el delantero mexicoestadounidense presumió que su futuro está en el Guadalajara con una fotografía junto al escudo de la escuadra tapatía, además de la frase: “Primer contrato profesional. Más por venir”, causando sorpresa entre los aficionados rojiblancos.

¿Cómo juega Landon Zúñiga?

En redes sociales ha ido cobrando relevancia un video de hace casi tres años en el que se perciben las cualidades que mostraba el nuevo futbolista del Guadalajara cuando pertenecía a la Atlanta Academy, es decir, en las fuerzas básicas de la institución de la MLS.