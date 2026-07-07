Aunque el Guadalajara no lo ha anunciado oficialmente, el atacante mexico-estadounidense llegaría a apuntalar la Sub 21.

Chivas está dispuesto a seguir repitiendo una fórmula que le dio éxito en el pasado y que apunta a seguirle redituando buenos resultados y se trata de seguir explorando el mercado de mexico-estadounidenses en la MLS, por lo que ya habrían contratado a un delantero en la figura de Landon Zúñiga.

La directiva del Guadalajara no ha realizado ningún pronunciamiento oficial; sin embargo, el propio jugador compartió en redes sociales que firmó su primer contrato profesional con la escuadra tapatía, además de compartir una foto junto al escudo rojiblanco.

Landon Zúñiga es un futbolista que se desempeña principalmente como delantero o extremo por izquierda, por lo que cuenta con la capacidad de jugar en diferentes zonas de ataque, aunque su contratación sería pensada para fuerzas básicas, no para el primer equipo, ya que apenas tiene 18 años de edad.

¿Qué dijo Landon Zúñiga tras su fichaje con Chivas?

La cuenta que se especializa a darle seguimiento a jugadores juveniles llamada Footy Vibes, destacó el fichaje de Landon Zúñiga con el Guadalajara, en donde inclusive comparten algunas palabras del nuevo atacante rojiblanco, revelando que su fichaje se suscitó tras convencer a los visores en unas pruebas.

“Al crecer con raíces mexicanas, el fútbol siempre ha sido una parte fundamental de mi vida y de mi identidad. Trabajé duro persiguiendo mi sueño y, tras demostrar mi valía durante la prueba, me gané la oportunidad de firmar mi primer contrato profesional con Chivas. Este momento representa el apoyo de mi familia y el orgullo que siento por mis raíces”, detalló el futbolista a dicho portal.

¿Cómo juega Landon Zúñiga?

En redes sociales ha ido cobrando relevancia un video de hace casi tres años en el que se perciben las cualidades que mostraba el nuevo futbolista del Guadalajara cuando pertenecía a la Atlanta Academy, es decir, en las fuerzas básicas de la institución de la MLS.

¿Cuáles son otros mexico-estadounidenses que ha contratado Chivas recientemente?

Desde la llegada de Fernando Hierro a la Dirección Deportiva de Chivas, el Rebaño ha explorado con mucha más atención el mercado estadounidense debido a la presencia de muchos mexicanos en dicho país, encontrando joyas que han sido sumadas al conjunto tapatío.