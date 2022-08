El delantero a préstamo con Atlanta United, Ronaldo Cisneros, disfruta de un especial presente con el plantel que dirige Gonzalo Pineda en la Major League Soccer (MLS), por lo que aprovechó su buen momento y una entrevista exclusiva con TUDN para disparar una potente indirecta contra las Chivas de Guadalajara por la falta de oportunidad que padeció durante varios semestres en la Liga MX.

El espigado atacante, cuya ficha deportiva pertenece al Rebaño Sagrado, colecciona siete tantos en 21 partidos esta temporada con Atlanta United y recuperó la confianza en su instinto goleador bajo el mando de Gonzalo Pineda. El canterano de Santos Laguna ha encontrado un lugar especial junto al histórico artillero venezolano Josef Martínez, máxima figura de Atlanta, club al que se marchó cedido en mayo pasado y estará hasta diciembre de 2022.

Ronaldo Cisneros, hermano de Carlos actual volante de las Chivas, ofreció recientemente una entrevista exclusiva a la cadena TUDN en Estados Unidos y aprovechó la ocasión para agradecerle la confianza al también exGuadalajara: Gonzalo Pineda, por la oportunidad y darle los minutos necesarios para recobrar ese olfato goleador que había perdido en los últimos torneos con los rojiblancos y se encontraba relegado al filial Tapatío en la Liga de Expansión MX.

El delantero ha recobrado su efectividad en ataque en la MLS (Atlanta United)

El portentoso atacante, de 25 años de edad, reconoció que le ha ido en Atlanta: "Bastante bien, me ha gustado mucho este cambio en mi vida personal y deportiva. Creo que no es fácil cambiar de país, de idioma, club, compañeros y costumbres, pero desde el primer día me han apoyado en todo". El ariete, pese a todo eso, cuenta con un rostro conocido en el vestidor del United: el portero Raúl Gudiño.

Cisneros le confesó a TUDN que antes de la oportunidad que le extendió Pineda y Atlanta United tras la pretemporada que compartieron, buscó opciones en la Liga MX, luego de ser informado que no entraba en los planes del cuerpo técnico que lidera Ricardo Cadena en este Torneo Apertura 2022 y refirió que "estuve buscando la oportunidad en México y por diferentes situaciones no se me dio, pero siempre me preparé. Llegando acá Gonzalo me ha tenido la confianza y la oportunidad, me ha dado minutos, pero sobre todo la confianza que el jugador necesita para mostrar en la cancha, me ha servido bastante". Ronaldo llegó a las Chivas en enero de 2019, pero no pudo destacar con el primer equipo del Guadalajara.

