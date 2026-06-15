Mientras todo el mundo sigue de cerca a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, en Chivas no solo se comenzó con la pretemporada sino que además se desayunaron con el interés que habría desde Europa por Brian Gutiérrez.

Esta mañana Chivas inició con su pretemporada para el Apertura 2026 sin los cinco convocados que se encuentran disputando la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana. Mientras el Guadalajara inicia su camino en el siguiente torneo de la Liga MX, César Merlo reveló que Brian Gutiérrez sería pretendido por importante club de Europa y que van a enviar una oferta por él. ¿Por esta razón se fichó a Jordan Carrillo y a Kevin Castañeda?

Con el sorpresivo fichaje del futbolista de Santos Laguna toda la afición del Guadalajara comenzó a ver de reojo si había algún movimiento. En especial con el mediocampista que arribó a la Perla Tapatía de Chicago Fire a cambio de cuatro millones de dólares.

Este lunes no solo Chivas dio inicio con su pretemporada para la Copa del Mundo 2026, sino que además llegó una posible respuesta sobre el futuro de Brian Gutiérrez. Según lo informado por César Merlo, un importante club de Europa no solo estaría interesado en el jugador del Guadalajara, sino que además tendría la intención de enviar una oferta por él.

Brian Gutiérrez podría salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Brian Gutiérrez, seleccionado mexicano, es seguido desde Francia. Súper Deportivo pudo saber que un club importante de la Liga de Futbol de Francia tiene un alto interés en fichar a Brian Gutiérrez y podría presentar una oferta por el mediocampista en los siguientes días”, informó el periodista argentino en Súper Deportivo.

Y agregó: “Chivas adquirió la carta del futbolista en cuatro millones de dólares, por lo que la oferta deberá ser importante para que decida dar salida a Brian Gutiérrez”. No hay que olvidarse que al futbolista rojiblanco le bastaron un puñado de partidos para ganarse la consideración de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

Kevin Castañeda y Jordan Carrillo por Brian Gutiérrez

Ante esta situación no sería extraño comenzar a pensar que Chivas haya decidido ir por Kevin Castañeda y Jordan Carrillo ante la inminente salida de Brian Gutiérrez a Europa. Sin dudas, serían dos movimientos rápidos de la directiva rojiblanca para suplir la ausencia de un jugador clave como el mexicoestadounidense.