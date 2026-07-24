El Guadalajara tiene claro el panorama sobre el futuro de la Hormiga, en donde los interesados seguirían acercándose para saber las condiciones contractuales del delantero.

Armando González es el mejor delantero que hay en toda la Liga MX, por lo que en Chivas están conscientes de que su estadía en el Rebaño podría estar por terminar en este mercado de fichajes, en donde algunos clubes de Europa estarían siguiéndolo de cerca e inclusive, ya hasta habrían preguntado condiciones contractuales del goleador de 23 años.

La Hormiga tuvo un año futbolístico destacado con 24 goles en el torneo local, ganándose su llamado a la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026; sin embargo, a su regreso, el Guadalajara ya tiene en mente los montos que deberá pagar el club que quiera arrebatarle a su mejor delantero.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que el chiverío tiene en mente el desprenderse de Armando González solamente por 15 millones de dólares, siempre y cuando sea un club de Europa. Si una institución de otro continente quiere contratarle, le costará 18 millones de billetes verdes.

“Rumores siempre han existido en el caso de Armando González. Que si el Borussia Dortmund, Barcelona el futbol portugués, lo del CSKA Moscú, que sí fue real el interés. Hubo acercamiento y Armando dijo: ‘no es momento de apostar por la liga de Rusia’.

“En otros equipos sí han existido solamente rumores. Se acercan a preguntar, pero con Armando la situación está muy clara: para el mercado europeo, para quien lo quiera, y si el jugador está de acuerdo, deben de pagarse 15 millones de dólares. Cualquier equipo no europeo tiene una cláusula de 18 millones de dólares”, reveló el comunicador en un reporte.

¿Por qué la Hormiga rechazó el jugar en el CSKA de Moscú?

A mediados del Clausura 2026, el delantero mexicano recibió una oferta irresistible de parte del CSKA de Moscú en donde estaban dispuestos a cubrir la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, en donde inclusive le darían 5 millones restante al futbolista para convencerlo; sin embargo, prefirió dejar pasar dicha propuesta.

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¿Cuáles son los futbolistas más caros de la Liga MX?

El portal especializado en la cotización de futbolistas, Transfermarkt, hizo una actualización a su base de datos, en donde en el top 5 se encuentran dos jugadores del Guadalajara que son la Hormiga González y Roberto Alvarado.