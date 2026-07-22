El Guadalajara se alista luego de haber perdido por 2-0 ante Toluca. Tras lo sucedido, Gabriel Milito prepara dos cambios para enfrentar a FC Juárez. A su vez, Alan Mozo regresó a tener acción con Pachuca.

Chivas se prepara para enfrentar a FC Juárez luego de haber perdido por 2-0 ante Toluca en el Estadio Akron. De cara al juego ante los Bravos, confirman que Gabriel Milito pondría de titular a Armando González, mientras que Fernando González sería uno de los sacrificados en el equipo. A su vez, Alan Mozo regresó a jugar tras su lesión ligamentaria, mientras que el equipo de Antonio Contreras perdió por goleada ante León en el primer amistoso de pretemporada.

Armando González sería titular en Chivas vs. FC Juárez

De cara al siguiente partido, Gabriel Milito prepara varios cambios para recibir a FC Juárez en el Estadio Akron. Según lo informado por Ricardo Durán y José María Garrido, Armando González regresaría al cuadro titular debido a que Ángel Sepúlveda fue expulsado. A su vez, en el momento en el que ingresó ante Toluca el Rebaño Sagrado cambió su manera de atacar.

Gabriel Milito sacrificaría a Fernando González en Chivas vs. FC Juárez

Gabriel Milito tiene claro que la Hormiga regresó al cuadro titular, pero es un hecho que en el medio campo habrá una modificación más. Se trata de Fernando González, quien no tuvo un buen partido y sería el sacrificado para recibir a FC Juárez en el Estadio Akron. Según lo informado por César Huerta, Kevin Castañeda, Brian Gutiérrez y Luis Romo se pelean por reemplazarlo en el primer equipo.

Alan Mozo regresó a jugar en Pachuca

Uno de los jugadores que aún pertenece a Chivas y fue prestado porque no entraba en planes con Gabriel Milito era Alan Mozo, quien se fue a Pachuca y rompió los ligamentos. En las últimas horas, el exjugador del Guadalajara regresó en la goleada de los Tuzos ante Pumas por 3-0 en el inicio de la Liga MX.

Estadísticas de Transfermarkt. (Foto: CHATGPT / IMAGO7)

Chivas Femenil perdió por goleada ante León

La actualidad de Chivas Femenil está inmersa en una ola de críticas por el trabajo de Nelly Simón y Antonio Contreras. Ayer las rojiblancas volvieron a tener acción en su primer amistoso de pretemporada y perdió por 3-0 ante León, por lo que la afición estalló en redes sociales por el papel del Guadalajara.