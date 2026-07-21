Chivas Femenil arrancó su pretemporada rumbo al Apertura 2026 con una dolorosa derrota sufrida por marcador de 3-0 frente a la escuadra del León, a unos cuantos días de que arranque el próximo torneo, por lo que las alarmas se encienden entre los aficionados se volcaron contra el entrenador Antonio Contreras.
El Guadalajara se encuentra en Querétaro realizando la etapa física de trabajo rumbo al próximo torneo, en donde se midió a la escuadra esmeralda en un partido de tres tiempos, en donde la escuadra de las Panzas Verdes se quedó con el triunfo con un contundente 0-3.
Ante tal resultado, la afición del Rebaño Femenil se volcó en contra de la Directora Deportiva, Nelly Simón; así como del entrenador Antonio Contreras, responsabilizándolos a ambos del marcador pese a ser un partido de preparación para el próximo torneo en el Circuito Rosa.
Los comentarios de los aficionados en redes
¿Cuáles fueron las alineaciones de Chivas Femenil vs. León?
Primer tiempo
- Blanca Félix
- Jaqueline Rodríguez
- Cristina Ferral
- Samantha López
- Natalia Villarreal
- Eva González
- Valeria Alvarado
- Bethzabeth Barrón
- Joseline Montoya
- Adriana Iturbide
- Mia Urbano
Segundo tiempo
- Blanca Félix
- Jaqueline Rodríguez
- Cristina Ferral
- Samantha López
- Natalia Villarreal
- Eva González
- Valeria Alvarado
- Bethzabeth Barrón
- Joseline Montoya
- Adriana Iturbide
- Mia Urbano
Tercer tiempo
- Heidi González
- Fátima Lino
- Hilary Delgado
- Sophia Tinoco
- Gabriela Valenzuela
- Ananada Gómez
- Carolina Jaramillo
- Mayra Pelayo
- Jasmine Casarez
- Viridiana Salazar
- Alicia Cervantes
¿Por qué la afición de Chivas Femenil no quiere a Antonio Contreras?
La realidad es que el entrenador español no ha entregado malas cuentas en cuanto a resultados durante los tres torneos que ha dirigido al Guadalajara, ya que ha llevado al Rebaño a dos Semifinales y unos Cuartos de Final; sin embargo, el desempeño del equipo dejó de ser espectacular.
Por si fuera poco, el entrenador no le ha dado oportunidades a las canteranas en torneos anteriores, sufriendo para cumplir con las reglas de menores, además de que se le atribuye la desbandada de futbolistas, ya que hasta el día de hoy se han ido nuevo jugadoras del primer equipo en las semanas recientes.