El Guadalajara fue exhibido en el duelo amistoso contra la Fiera y la afición no dudó en volcarse contra la directiva y el cuerpo técnico.

Chivas Femenil arrancó su pretemporada rumbo al Apertura 2026 con una dolorosa derrota sufrida por marcador de 3-0 frente a la escuadra del León, a unos cuantos días de que arranque el próximo torneo, por lo que las alarmas se encienden entre los aficionados se volcaron contra el entrenador Antonio Contreras.

El Guadalajara se encuentra en Querétaro realizando la etapa física de trabajo rumbo al próximo torneo, en donde se midió a la escuadra esmeralda en un partido de tres tiempos, en donde la escuadra de las Panzas Verdes se quedó con el triunfo con un contundente 0-3.

Ante tal resultado, la afición del Rebaño Femenil se volcó en contra de la Directora Deportiva, Nelly Simón; así como del entrenador Antonio Contreras, responsabilizándolos a ambos del marcador pese a ser un partido de preparación para el próximo torneo en el Circuito Rosa.

Los comentarios de los aficionados en redes

¿Cuáles fueron las alineaciones de Chivas Femenil vs. León?

Primer tiempo

Blanca Félix

Jaqueline Rodríguez

Cristina Ferral

Samantha López

Natalia Villarreal

Eva González

Valeria Alvarado

Bethzabeth Barrón

Joseline Montoya

Adriana Iturbide

Mia Urbano

Segundo tiempo

Blanca Félix

Jaqueline Rodríguez

Cristina Ferral

Samantha López

Natalia Villarreal

Eva González

Valeria Alvarado

Bethzabeth Barrón

Joseline Montoya

Adriana Iturbide

Mia Urbano

Tercer tiempo

Heidi González

Fátima Lino

Hilary Delgado

Sophia Tinoco

Gabriela Valenzuela

Ananada Gómez

Carolina Jaramillo

Mayra Pelayo

Jasmine Casarez

Viridiana Salazar

Alicia Cervantes

¿Por qué la afición de Chivas Femenil no quiere a Antonio Contreras?

La realidad es que el entrenador español no ha entregado malas cuentas en cuanto a resultados durante los tres torneos que ha dirigido al Guadalajara, ya que ha llevado al Rebaño a dos Semifinales y unos Cuartos de Final; sin embargo, el desempeño del equipo dejó de ser espectacular.

Por si fuera poco, el entrenador no le ha dado oportunidades a las canteranas en torneos anteriores, sufriendo para cumplir con las reglas de menores, además de que se le atribuye la desbandada de futbolistas, ya que hasta el día de hoy se han ido nuevo jugadoras del primer equipo en las semanas recientes.

¿Quiénes son las bajas de Chivas Femenil?