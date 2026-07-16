Nelly Simón decidió dar de baja a otra futbolista pese a que la pretemporada ya arrancó para el Guadalajara, por lo que se mantiene la indignación de la afición.

La pretemporada de Chivas Femenil por fin ha dado comienzo, en donde la intención es que el plantel encuentre su mejor versión física y futbolística de cara al arranque del Apertura 2026; sin embargo, se confirmó una nueva baja de último minuto: Daniela Delgado.

La mediocampista del Guadalajara que era inamovible en el centro del campo e inclusive, parte de la Selección Mexicana, fue perdiendo protagonismo desde la llegada de Antonio Contreras, quien jamás le mostró confianza, por lo que su participación fue cada vez más esporádica.

Durante este jueves, el conjunto rojiblanco confirmó la salida de Daniela Delgado en calidad de préstamo rumbo al Atlético de San Luis, en donde la futbolista ya estaba entrenando en la pretemporada potosina, por lo que se desconoce si volverá a la escuadra rojiblanca.

“La Dirección Deportiva de Chivas Femenil informa que la jugadora Daniela Delgado saldrá en condición de préstamo al Atlético San Luis, de cara al próximo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil”, explicó el club a través de un comunicado de prensa difundido en redes sociales.

La despedida de Dani Delgado

Pese a que la futbolista se marchó de Chivas Femenil con muy pocos reflectores, la mediocampista se marchó agradeciendo a la institución rojiblanca por la oportunidad de defender esos colores, por lo que aseguró que asumirá con entusiasmo su nueva aventura en el Circuito Rosa.

“Si algo me han enseñado mis papás es a confiar en Dios y ser agradecida.

Chivas eres un gran club. Solo puedo decirte gracias. Gracias por darme el honor de portar tu playera y defenderla, gracias a la afición que desde que llegué me recibieron de la mejor manera, son una afición lindísima“, escribió la futbolista en redes sociales.

Daniela Delgado negó que saldría de Chivas Femenil

Durante el receso futbolístico, diversas versiones periodísticas daban por hecho que Daniela Delgado abandonaría al Guadalajara; sin embargo, fue la propia mediocampista la que salió a pedir calma y negar su salida, asegurando que seguía siendo jugadora del Rebaño.

“Han habido muchos comentarios y especulaciones acerca de mi futuro y hoy por hoy, lo único real es que sigo siendo jugadora de Chivas y me siento profundamente orgullosa y agradecida con esta institución.

“Sé que muchas veces se habla o se opina son conocer realmente todo lo que hay detrás de cada proceso, han habido bastantes críticas sin saber la realidad. He trabajado muchísimo en silencio para seguir creciendo y volver más fuerte.

¿Cuáles son las 9 bajas de Chivas Femenil para el Apertura 2026?