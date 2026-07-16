El Guadalajara reaparecerá en la Liga MX con nuevas ilusiones y con la oportunidad de arrancar el torneo dando un golpe de autoridad derrotando a su Bestia Negra.

Chivas está a solamente unas horas de arrancar su participación en el Apertura 2026, en donde las ilusiones de más de 40 millones de aficionados se renuevan con un sueño en común: levantar el trofeo de campeones el próximo mes de diciembre y recuperar el trono que siempre nos ha pertenecido en el futbol mexicano.

El Guadalajara está construyendo un proyecto poderoso y competitivo en el que la obligación es ganar y gustar, labor que ha ido cumpliendo a la perfección desde hace un año de la mano de Gabriel Milito, quien vino a transformar a una institución que estaba mermada por la falta de confianza, pero que ahora mira a los ojos a cualquier adversario sin miedo.

El destino ha sido bueno con el Rebaño Sagrado, ya que ha puesto en la jornada 1 al Toluca, un adversario de renombre en la Liga MX y que se ha convertido en la Bestia Negra del entrenador argentino, ya que en las dos ocasiones en que los ha enfrentado, ha perdido y lo peor de todo, siendo superado por los escarlatas.

Ahora, la misión será ganarle a los Diablos Rojos y de paso, dar el primer golpe en la mesa para gritarle a toda la Liga MX que este Guadalajara tiene hambre de gloria y que tiene el poderío como para poder pelearle a cualquier rival de México y hasta del continente.

Antecedentes recientes entre Chivas y Toluca

Estadísticamente, a Chivas no le ha ido nada bien cuando se enfrenta al Toluca, ya que de los últimos 10 enfrentamientos, el Rebaño solamente ha ganado dos, por cuatro empates y cuatro triunfos de los mexiquenses, en donde la más reciente victoria rojiblanca fue en los Cuartos de Final del Clausura 2024 cuando los tapatíos vencieron por la mínima a la escuadra choricera.

Curiosamente, en aquella victoria del Guadalajara el autor del gol fue Víctor Guzmán con un zurdazo; sin embargo, ahora el Pocho volverá a la cancha del Estadio Akron, pero lo hará con la escuadra del Estado de México, en donde apuntaría a debutar con su nuevo club tras su paso por el Pachuca.

¿Cuál sería la alineación titular de Chivas?

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Fernando González

Omar Govea

Jordan Carrillo

Kevin Castañeda

Armando González

¿Cuándo se juega el Chivas vs. Toluca por la jornada 1 del Apertura 2026?

El partido correspondiente a la primera fecha del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron contra los Diablos Rojos, partido que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México.