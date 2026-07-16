Chivas está a solamente unas horas de arrancar su participación en el Apertura 2026, en donde las ilusiones de más de 40 millones de aficionados se renuevan con un sueño en común: levantar el trofeo de campeones el próximo mes de diciembre y recuperar el trono que siempre nos ha pertenecido en el futbol mexicano.
El Guadalajara está construyendo un proyecto poderoso y competitivo en el que la obligación es ganar y gustar, labor que ha ido cumpliendo a la perfección desde hace un año de la mano de Gabriel Milito, quien vino a transformar a una institución que estaba mermada por la falta de confianza, pero que ahora mira a los ojos a cualquier adversario sin miedo.
El destino ha sido bueno con el Rebaño Sagrado, ya que ha puesto en la jornada 1 al Toluca, un adversario de renombre en la Liga MX y que se ha convertido en la Bestia Negra del entrenador argentino, ya que en las dos ocasiones en que los ha enfrentado, ha perdido y lo peor de todo, siendo superado por los escarlatas.
Ahora, la misión será ganarle a los Diablos Rojos y de paso, dar el primer golpe en la mesa para gritarle a toda la Liga MX que este Guadalajara tiene hambre de gloria y que tiene el poderío como para poder pelearle a cualquier rival de México y hasta del continente.
Antecedentes recientes entre Chivas y Toluca
Estadísticamente, a Chivas no le ha ido nada bien cuando se enfrenta al Toluca, ya que de los últimos 10 enfrentamientos, el Rebaño solamente ha ganado dos, por cuatro empates y cuatro triunfos de los mexiquenses, en donde la más reciente victoria rojiblanca fue en los Cuartos de Final del Clausura 2024 cuando los tapatíos vencieron por la mínima a la escuadra choricera.
Curiosamente, en aquella victoria del Guadalajara el autor del gol fue Víctor Guzmán con un zurdazo; sin embargo, ahora el Pocho volverá a la cancha del Estadio Akron, pero lo hará con la escuadra del Estado de México, en donde apuntaría a debutar con su nuevo club tras su paso por el Pachuca.
¿Cuál sería la alineación titular de Chivas?
- Raúl Rangel
- Richard Ledezma
- Daniel Aguirre
- Diego Campillo
- José Castillo
- Bryan González
- Fernando González
- Omar Govea
- Jordan Carrillo
- Kevin Castañeda
- Armando González
¿Cuándo se juega el Chivas vs. Toluca por la jornada 1 del Apertura 2026?
El partido correspondiente a la primera fecha del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron contra los Diablos Rojos, partido que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México.