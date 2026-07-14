La espera terminó y la Liga MX está de regreso. Chivas iniciará su camino en el Apertura 2026 con una prueba de máxima exigencia al recibir en el Estadio Akron al Toluca de Antonio Mohamed, uno de los equipos más fuertes del futbol mexicano. Además, el encuentro representa un reto especial para Gabriel Milito, quien durante el año que lleva al frente del Guadalajara todavía no ha logrado derrotar a los Diablos Rojos.

Por primera vez desde la llegada del estratega argentino, el Rebaño Sagrado parte como favorito frente al conjunto escarlata. Sin embargo, los pronósticos y las casas de apuestas poco influyen una vez que rueda el balón, por lo que Gabriel Milito necesitará preparar un planteamiento prácticamente perfecto si quiere comenzar el torneo con una victoria y sumar sus primeros tres puntos ante un rival que históricamente le ha complicado el panorama.

Toluca no duda en cambiar de línea de 4 a línea de 5.

Uno de los aspectos que más deberá analizar el cuerpo técnico rojiblanco es la versatilidad táctica del Toluca. En fase ofensiva, los Diablos suelen construir con una línea de cuatro para formar un 4-2-3-1 o un 4-3-3, buscando amplitud y movilidad en los últimos metros. No obstante, Antonio Mohamed no duda en modificar su estructura durante los propios encuentros, llegando incluso a utilizar una línea de cinco y un esquema 5-3-2, como ocurrió en la final de la Concacaf Champions Cup frente a Tigres, su partido oficial más reciente.

Toluca sufre con los pases filtrados entre central y lateral.

Con la muy probable ausencia de Alexis Vega tras su participación con la Selección Mexicana, además de la baja confirmada de Marcel Ruiz por una lesión de rodilla, el peso ofensivo del Toluca recaería principalmente en Paulinho, Helinho y Jesús Angulo. Por ello, la línea defensiva integrada por Diego Campillo, José Castillo y Daniel Aguirre, junto con el pivote, que muy probablemente será Fernando González, deberá mantenerse muy atenta para reducir los espacios y neutralizar a los hombres más peligrosos del ataque escarlata.

Del otro lado de la cancha, el ataque rojiblanco apunta a estar encabezado por Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, quienes asumirían la responsabilidad ofensiva ante la ausencia de Armando González. Ambos tendrán una prueba muy exigente frente a una defensa conformada por Federico Pereira, Everardo López y Bruno Méndez, futbolistas que mostraron una enorme solidez en los dos partidos más recientes del Toluca en la Concacaf Champions Cup, donde lograron mantener su portería en cero en ambas ocasiones.

Ambos equipos llegarán con bajas importantes a su partido de la Jornada 1

Tanto Chivas como Toluca afrontarán este debut con ausencias sensibles derivadas de la actividad de la Selección Mexicana. En el caso del Guadalajara, todo indica que no estarán disponibles Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, además de Efraín Álvarez, quien continúa recuperándose de una lesión. Del lado escarlata, Jesús Gallardo y Alexis Vega también llegan condicionados por su concentración con el Tricolor, mientras que Marcel Ruiz permanece fuera tras ser intervenido quirúrgicamente de la rodilla.

Aunque en el papel podría parecer que Chivas es el equipo más afectado por las ausencias, la realidad es que Toluca también pierde piezas fundamentales de su funcionamiento. Los Diablos podrían quedarse sin sus dos titulares por la banda izquierda y sin su principal mediocampista organizador, mientras que el Guadalajara cuenta con alternativas de calidad como Kevin Castañeda y Jordan Carrillo para cubrir parte de esas bajas. Además, la base del plantel que brilló durante la Liguilla permanece intacta, por lo que el equipo de Gabriel Milito ha demostrado tener argumentos suficientes para competir al máximo nivel sin importar las circunstancias.