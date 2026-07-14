Todo Chivas se alista para jugar su primer partido del Apertura 2026 ante Toluca. De cara al choque en el Estadio Akron, afirman que Raúl Rangel podría ser titular.

Chivas se prepara para enfrentar a Toluca en el inicio del Apertura 2026 en el Estadio Akron. Una duda que surge es si los cinco seleccionados van a tener minutos el próximo sábado cuando el Guadalajara reciba a los Diablos Rojos. A pocos días para el debut en la Liga MX, César Huerta reportó que hay posibilidades de que Raúl Rangel pueda jugar, pero que aún no hay nada concreto.

Un punto por el que se caracteriza Gabriel Milito en la dirección técnica de sus equipos es llevar lentamente a cada uno de los jugadores que llegan si pretemporada o regresan de una lesión. Diego Campillo, cuando llegó, tuvo que esperar estar al 100 para volver a jugar, mientras que Roberto Alvarado tuvo que esperar luego de terminar lesionado ante América en el Apertura 2025.

De cara al partido ante Toluca por la jornada uno del Apertura 2026, Chivas ya cuenta con su plantilla completa y se especula que los 5 seleccionados a la Copa del Mundo no verían acción. Sin embargo, Raúl Rangel podría ir de inicio para enfrentar a los Diablos Rojos en el Estadio Akron.

Raúl Rangel podría jugar ante Toluca. (Getty)

“El Tala Rangel a lo mejor la preparación física no le toma tanto tiempo y él puede estar a disposición de jugar. No tiene tanta bronca. (…) El Tala sí es uno de los futbolistas que sí tiene posibilidad de jugar en el arco. No es un hecho, pero si es una posibilidad de jugar”, reveló César Huerta en su canal de YouTube. En el mismo reporte, el periodista de Diario AS comentó que Gabriel Milito no piensa cometer el mismo error que tuvo con Luis Romo, quien regresó rápido de su lesión en el Clausura 2026.

Estadísticas de Transfermarkt. (Foto: IA ChatGPT)

Armando González quiere jugar en Chivas vs. Toluca

Por otro lado, Alex Ramírez reveló en su canal de YouTube que Armando González le habría pedido a Gabriel Milito jugar ante Toluca. “¿Qué se platicó ayer? El único que pudiera tener posibilidades de jugar es Armando González. El otro que también levanta la mano es Raúl el Tala Rangel”, reveló Alex Ramírez en su canal de YouTube. En el mismo reporte, señaló que Luis Romo, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez van a tener que esperar.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Toluca?

Para el duelo ante Toluca por la jornada uno del Apertura 2026, Gabriel Milito enviaría al campo de juego a Óscar Whalley o Raúl Rangel en la portería, en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Rey o José Castillo y Bryan González, en el medio Omar Govea, Kevin Castañeda, Rubén González o Jordan Carrillo y Santiago Sandoval, mientras que en el ataque Ángel Sepúlveda.