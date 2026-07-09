Mientras el Rebaño afina detalles para el inicio del Apertura 2026, crece la preocupación por el futuro de Raúl Rangel, Armando González vuelve a despertar interés en Europa, Sergio Aguayo se aferra a un lugar en el primer equipo y Chivas suma otro mexicoamericano para el Tapatío.

Chivas continúa con su preparación para el Apertura 2026 y la Leagues Cup en las instalaciones de Verde Valle, donde ultimará detalles antes de enfrentar a Toluca en la Jornada 1. Mientras Gabriel Milito sigue evaluando alternativas para definir su plantel, desde el club se mantienen atentos a la situación de algunos futbolistas que participaron en el Mundial 2026.

Raúl Rangel aparece como el nombre que más preocupa por el interés que podría despertar en Europa, mientras que Armando González vuelve a ser vinculado con importantes clubes del extranjero. Además, Sergio Aguayo sigue ganando terreno en la pretemporada y el Guadalajara cerró la incorporación del mexicoamericano Landon Zúñiga para reforzar al Tapatío.

Raúl Rangel preocupa en Chivas por el interés que podría despertar en Europa

Aunque varios jugadores rojiblancos participaron en el Mundial 2026, en Verde Valle consideran que el futbolista que más pudo aprovechar la vidriera fue Raúl Rangel. El arquero fue titular en todos los partidos de México y según informó César Huerta, dentro del Guadalajara existe conciencia de que el Tala despertó interés entre visores que trabajan para importantes clubes europeos. Por ello, la directiva se mantiene atenta ante la posibilidad de recibir algún acercamiento durante las próximas semanas.

Armando González vuelve a despertar interés en Europa

Pese a tener poca participación en el Mundial, la proyección de Armando González genera atención fuera de México. De acuerdo con información revelada por Fernando Lara, varios clubes importantes del futbol europeo mantienen seguimiento sobre el atacante rojiblanco. “Hay interés del Borussia Dortmund, hay interés del propio Club Barcelona, del West Ham”, aseguró el periodista de Fox Sports. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una oferta formal sobre la mesa.

(Imagen generada con IA Chat GPT)

Chivas suma otro mexicoamericano para el Tapatío

El proyecto de captar talento mexicoamericano continúa avanzando. Chivas cerró la incorporación de Landon Zúñiga, futbolista procedente del Atlanta United que llegará como agente libre. El atacante firmó un contrato por tres años y se incorporará inicialmente al Tapatío, donde buscará consolidarse antes de dar el salto al primer equipo. Puede desempeñarse como delantero o extremo izquierdo y es considerado una apuesta de futuro dentro de la institución.

Zúñiga firmó contrato con el Guadalajara (Instagram)

Sergio Aguayo sigue convenciendo a Gabriel Milito

Uno de los juveniles que mejor aprovechó la pretemporada ha sido Sergio Aguayo. El delantero ya había sido promovido al primer equipo durante el cierre del semestre anterior ante la ausencia de Armando González y todo indica que continúa ganando terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico. Aguayo tuvo participación en el reciente amistoso frente a Correcaminos, donde volvió a dejar buenas sensaciones e incluso logró marcar. Por ahora, parece aferrarse al lugar de tercer delantero del plantel, detrás de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.