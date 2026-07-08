Mientras Chivas ya trabaja con la mira puesta en el inicio del Apertura 2026, la directiva también sigue muy atenta a lo que ocurra en el mercado de fichajes internacional. A diferencia de la Liga MX, la ventana de transferencias en Europa permanecerá abierta hasta el 31 de agosto, por lo que todavía hay tiempo para que lleguen ofertas por varios de los futbolistas que representaron a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

Uno de los nombres que más interés ha despertado es el de Raúl Rangel. Incluso desde antes del Mundial ya existía seguimiento desde el futbol europeo, pero sus actuaciones con el Tri terminaron por fortalecer su candidatura. Pese a la eliminación frente a Inglaterra, el arquero rojiblanco mantuvo su portería invicta durante los cuatro partidos anteriores, consolidándose como una de las grandes figuras de la Selección Mexicana a lo largo del torneo.

De acuerdo con información revelada por Fox Sports, todavía no existe una oferta formal por el Tala, aunque sí hay al menos cuatro clubes europeos que continúan siguiéndolo de cerca. Su perfil resulta especialmente atractivo por combinar una estatura de 1.90 metros con excelentes reflejos bajo los tres postes y una notable capacidad para jugar con los pies, una cualidad cada vez más cotizada entre los porteros del futbol europeo.

De hecho, antes del inicio de la Copa del Mundo el FC Copenhague presentó una propuesta por Raúl Rangel. Sin embargo, la cantidad ofrecida estuvo por debajo de las expectativas del Guadalajara, que considera que su guardameta vale al menos seis millones de dólares, motivo por el cual la directiva rojiblanca decidió rechazar la oferta y esperar una mejor oportunidad.

Mientras tanto, todo indica que la salida de Raúl Rangel hacia Europa es cuestión de tiempo. El propio arquero ha reconocido en distintas ocasiones que su mayor sueño es jugar en el Viejo Continente y, según diversos reportes, incluso Guillermo Ochoa le habría recomendado dar ese salto lo antes posible, convencido de que cuenta con las condiciones necesarias para triunfar en una de las ligas más importantes del mundo.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Chivas Raúl Rangel?

Según los registros de Transfermarkt, Raúl Rangel tiene contrato con Chivas hasta 2028, por lo que el club no está obligado a venderlo en este mercado. Además, la misma plataforma especializada lo valora en 6.5 millones de euros, cifra que, si bien es únicamente una estimación y no determina el precio de una transferencia, sí deja claro que el Guadalajara no aceptará una oferta baja si algún club europeo pretende fichar al guardameta rojiblanco este verano.