Raúl Rangel se despidió del Mundial 2026 con un mensaje de agradecimiento luego de que la Selección Mexicana quedara eliminada en los Octavos de Final tras caer 3-2 frente a Inglaterra. El guardameta de Chivas utilizó sus redes sociales para expresar su sentir después de la dolorosa derrota, reconociendo el respaldo de la afición y la oportunidad que representó disputar la Copa del Mundo con el TRI.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el portero del Club Deportivo Guadalajara escribió: “Gracias afición por este gran apoyo, pero sobre todo gracias, Dios, por esta enorme bendición”. Con este breve pero emotivo mensaje, “Tala” Rangel dejó en claro que, más allá del resultado deportivo, valora la experiencia de haber defendido el arco de México en la máxima justa del futbol.

Cabe mecionar que Raúl Rangel fue uno de los cinco jugadores del Rebaño Sagrado convocados por Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026, junto a Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Armando González.

Destacar que durante la Copa del Mundo, “Tala” Rangel respondió a la confianza del cuerpo técnico con actuaciones sobresalientes que le permitieron consolidarse como uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección de cara al próximo proceso mundialista.

Ahora, Raúl Rangel comenzará su periodo vacacional antes de reportar con Chivas para preparar el Torneo Apertura 2026. El arquero regresará a Verde Valle con la misión de mantenerse como uno de los referentes del plantel y seguir demostrando el nivel que exhibió durante la Copa del Mundo.

¿Cuántos goles recibió Raúl Rangel en el Mundial 2026?

Raúl Rangel cerró su participación en el Mundial 2026 con tres goles recibidos, todos ellos en el partido de Octavos de Final frente a Inglaterra. A pesar de la derrota por 3-2, el guardameta de Chivas tuvo actuaciones destacadas a lo largo del certamen y fue una de las piezas de más confianza de Javier Aguirre, así que su experiencia mundialista ahora le servirá para regresar con mayor madurez al Rebaño Sagrado.