Armando González fue uno de los jugadores de Chivas que vio un puñado de minutos con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. En medio del amargo contexto de la eliminación, se dio a conocer qué le dijo Chicharito Hernández a Hormiga en el Estadio Azteca.

Uno de los jugadores que la afición de Chivas esperaba que tuviera más minutos en el Mundial 2026 fue Armando González, quien terminó llorando luego de la eliminación a manos de Inglaterra. En medio de la desilusión de lo sucedido en el Estadio Azteca, revelan que Javier Hernández le dijo a la Hormiga que se sintiera orgulloso por su entrega, por ser un buen compañero y que levante la cabeza por su participación en la Copa del Mundo.

El atacante de Chivas llegó al certamen mundialista como uno de los goleadores de la Liga MX con 24 goles en 34 partidos. Todos los focos iban a estar posados en él porque es un hecho que en Europa lo siguen de cerca, especialmente porque rechazó una oferta millonaria del CSKA de Moscú en febrero, cuando el torneo había comenzado.

Armando González tuvo una nula participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, ya que Javier Aguirre lo consideró como su cuarta opción entre sus delanteros. Raúl Jiménez era su nueve titular, Santiago Giménez su suplente y Guillermo Martínez de Pumas le ganó la pulseada para jugar ante Chequia e Inglaterra.

Armando González fue consolado por Raúl Rangel. (Foto: CAPTURA)

La imagen que dejó Hormiga en el Mundial 2026 es la de un niño en el cuerpo de un hombre de 22 años que no podía contener las lágrimas tras la eliminación. La otra foto que dejó fue el consuelo que recibió de su ídolo, Chicharito Hernández, quien dejó a un lado su rol de analista de Fox Sports para consolar a un jugador que quiere trascender.

Imagen generada por ChatGPT.

¿Qué le dijo Chicharito Hernández a Armando González?

Luego de lo vivido en el Estadio Azteca, José María Garrido reveló en Futbol con Cerebro que Chicharito le dijo a Armando González que debía sentirse orgulloso. “¿Qué le dijo el propio Chicharito a la Hormiga? Se ve que le dice claramente que tienen que estar orgulloso de lo que hizo, por lo que aportó, por su entrega, por su dedicación, por hacer grupo, por ser buen compañero. Se ve que lo alcanza a felicitar, que tiene que seguir trabajando y que levantara la cabeza”, destapó Chema en su canal de YouTube.

¿Cuándo debe reportar Armando González con Chivas?

Según lo informado por Jesús Bernal en su canal de YouTube, Armando González debe reportarse con Chivas el próximo lunes 13 de julio. Todo indicaría que Hormiga, Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado estarían descartados para el duelo contra Toluca por la jornada uno del Apertura 2026.