Mientras desarrolla nuevas facetas como comentarista y creador de contenido, Chicharito Hernández sigue compartiendo reflexiones personales a través de su podcast “Learning to be Human”. En uno de los episodios más recientes, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana mantuvo una emotiva charla con su padre, Javier Hernández Gutiérrez, en la que abordó algunos de los desafíos más importantes que enfrentó a lo largo de su carrera.

Hacia el final de la conversación, ambos realizaron una dinámica en la que debían confesarse algo que nunca antes se habían dicho. Fue entonces cuando Chicharito decidió hablar sobre el peso que representó crecer rodeado por dos figuras históricas del futbol mexicano: su padre y su abuelo, Don Tomás Balcázar, leyenda del Campeonísimo de Chivas y mundialista con la Selección Mexicana.

“Le agradezco tanto a mi abuelo, que no está aquí, tampoco se lo pude decir, pero esto como que lo concluí hace unos meses. Te quería decir a ti y a mi abuelo que te agradezco tanto que hayas tenido una gran carrera y que hayas sido tan exitoso en tu carrera porque la vara me la dejaste alta para poderla superar”, confesó el exdelantero rojiblanco.

Más adelante, Chicharito explicó cómo transformó una situación que para muchos podía representar una presión enorme en una fuente constante de motivación. “Me ayudó muchísimo tener al lado a dos personas tan exitosas como ejemplo. Yo internamente tenía que transformar que era el nieto de Don Tomás Balcázar y era el hijo de Javier Hernández. Quieras o no, siempre escuchaba que era ‘el hijo de él’ y ‘el nieto de él’, y que todo lo que lograba solamente era porque me conocían”, relató.

Lejos de sentirse limitado por esas comparaciones, Chicharito aseguró que utilizó ese contexto para exigirse aún más. “Eran dos mundialistas, campeones, con títulos nacionales y una carrera nacional e internacional tan alta que hizo que yo tuviera que poner la mira y los objetivos altísimos también para poder superarlos. La gente lo puede ver como peso, pero yo lo veía como motivación. Imagínate tratar de superar a alguien tan chingón. Era algo que nunca te lo había dicho”, concluyó.

¿Quién fue Don Tomás Balcázar, abuelo de Chicharito Hernández?

Don Tomás Balcázar fue una de las figuras que ayudaron a iniciar la era del Campeonísimo de Chivas. El exdelantero rojiblanco fue campeón de liga en la temporada 1956-57, el primer título profesional del Guadalajara, además de representar a México en el Mundial de Suiza 1954. Quitando su legado en el Rebaño, fue el abuelo materno de Chicharito Hernández, formando parte de una de las familias más emblemáticas en la historia del futbol mexicano.