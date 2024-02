En las últimas semanas, el nombre de Tomás Balcázar ha vuelto a ganar protagonismo en la actualidad de las Chivas de Guadalajara. Durante su gran presentación como nuevo refuerzo rojiblanco, Javier Hernández se refirió a este como la persona fundamental para explicar su regreso a Verde Valle, lugar en el que comenzó su carrera. Sin embargo, Balcázar no sólo es el abuelo de Chicharito, sino que escribió su propia historia en el fútbol mexicano.

Tomás Balcázar González dejó su legado hace ya varias décadas atrás, tanto con la playera de las Chivas de Guadalajara como también en la Selección Mexicana. Por tal motivo, se trata de una figura relevante dentro de la historia rojiblanca y vale la pena conocer en profundidad cómo fue su carrera y los aportes que también realizó fuera del campo.

Tomás Balcázar, un gran rematador de cabeza que participó en el primer título profesional de Chivas

Nacido un 4 de mayo de 1931, Tomás Balcázar se crió en el barrio de Mexicaltzingo, donde desde muy joven estuvo vinculado al futbol. El exatacante dio sus primeros pasos como amateur en el equipo Nacional de Guadalajara, con el que destacó en un Campeonato Nacional que lo tuvo representando a Jalisco. Fue allí cuando Balcázar llamó la atención del Rebaño, que lo fichó a la edad de 17 años.

Fueron en total diez temporadas las que Balcázar disputó como rojiblanco. Los reportes y las fuentes de la época lo recuerdan como un delantero eficaz a la hora de rematar, principalmente con potentes cabezazos que solían encontrar portería. En su primer año con Chivas, marcó cuatro goles y se convirtió en un anotador frecuente durante las temporadas posteriores. Entre sus logros como rojiblanco se encuentran el de ser el primer futbolista que convirtió en el extranjero, más precisamente en un 3-2 ante la Selección de Honduras en 1949. También comparte con Max Prieto el récord de marcar goles en seis partidos consecutivos durante la Liga de 1952/53, además de ser el autor del tanto número 500 de la institución.

Tomás Balcázar tuvo su mejor año en la temporada 1954/55, donde también fue convocado al Mundial de Suiza (Imago Images)

Su mejor registro fue en la temporada 1954-55, donde logró convertir 12 goles. Aquel año, el Rebaño dejó escapar de manera increíble lo que hubiese significado el primer título de la franquicia. Los rojiblancos, con Balcázar como figura, fueron líderes durante todo el torneo, pero en las fechas finales tropezaron ante Necaxa y Marte, por lo que Zacatepec aprovechó esto para coronarse campeón. Aquel equipo fue denominado despectivamente como “ya merito” por lo cerca que solía quedarse del título. Al menos, su rendimiento de aquel entonces le sirvió para ganarse un lugar entre los convocados al Mundial de Suiza.

La primera estrella para Chivas llegaría apenas unos años más tarde, en la Primera División de 1956/57, tras vencer al Irapuato en la final, aunque para ese entonces Balcázar ya tenía menos protagonismo y apenas colaboró con dos goles en toda la campaña. También levantó el Campeón de Campeones del mismo año, pero poco más tarde, el delantero se marcharía de la institución, aquejado también por una lesión de rodilla que lo tuvo un año sin jugar. La del Rebaño fue la única playera profesional que vistió Don Tomás en su carrera, antes de regresar a Nacional para ejercer como jugador y entrenador al mismo tiempo. No obstante, Chivas fue una parte importante de su vida y no tardaría en regresar.

Mundialista con la Selección Mexicana en 1954: Tomás Balcázar le marcó un gol a Francia

Después de dos fatídicas presentaciones en los Mundiales de 1930 y de 1950, donde se perdieron los seis partidos disputados, la Selección Mexicana logró la clasificación para el Mundial de Suiza 1954. Tomás Balcázar, de 22 años, y Raúl Arellano, de 19, fueron los convocados del Rebaño por el entrenador español Antonio López Herranz. El subcampeonato rojiblanco les había servido para ganarse el sitio en la cita continental.

En el debut, México fue aplastado por 5-0 ante un Brasil que venía de sufrir el Maracanazo cuatro años antes, ante Uruguay, en la final de 1950. En el segundo encuentro, disputado en el Stades des Charmilles, Balcázar se dio el lujo de convertir en una Copa del Mundo: a poco del final, puso el 2-2 parcial ante Francia. No obstante, los galos recuperaron la ventaja gracias a un penal ejecutado por Raymond Kopa, mítico jugador del Real Madrid. Su etapa con el Tri, más allá de la actuación mundialista, concluyó con seis goles en 11 partidos.

La vuelta al Rebaño: Tomás Balcázar fue ayudante de Javier de la Torre en El Campeonísimo y luego formador en Fuerzas Básicas

Además de formar parte del primer título de Chivas en la era profesional, Balcázar también integró el cuerpo técnico del histórico Campeonísimo, equipo emblemático del Rebaño Sagrado con el cual logró tres títulos ligueros. El entrenador era Javier de la Torre, con quien Balcázar compartió en sus días como jugador. De hecho, el “Ingeniero” asistió a Don Tomás en su primer gol como rojiblanco, en un Clásico Tapatío semanas después de que se concretara su fichaje.

Tomás Balcázar y Javier de la Torre también dirigieron a la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 1974 (Imago Images)

Ya algunas décadas más tarde, Balcázar fue auxiliar técnico de Alberto Guerra durante el título obtenido en la temporada 1986/87, como así también dejó su sello en la institución siendo un gran formador de las Fuerzas Básicas. En 2014, el abuelo de Chicharito recibió el Galardón Rojiblanco, premio que reconoce a los jugadores históricos del club. “En cualquier momento van a hacer que me dé un infarto porque siempre he sido Chiva… amo el fútbol porque me hizo un hombre de bien”, dijo emocionado.

Balcázar falleció el 24 de abril de 2020, a la edad de 89 años. El Rebaño lo despidió con un mensaje de agradecimiento: “El Guadalajara está de luto, se nos fue una de las más grandes leyendas del futbol mexicano. Gracias por los campeonatos, por el enorme legado que ha dejado en nuestra historia y, sobre todo, por su gran calidad humana. Gracias por tanto, don Tomás”.