Luego de su enorme Premundial Sub-20 de la CONCACAF, la afición de Chivas le exige a Gabriel Milito que utilice más a Hugo Camberos tras ser campeón de goleo.

Hugo Camberos fue uno de los líderes de la Selección Mexicana Sub-20 para que alcanzara la clasificación al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tras ser MVP y campeón de goleo en el Tri de Alex Diego, la afición de Chivas le exige a Gabriel Milito que lo utilice como titular.

Desde que el técnico argentino llegó al Rebaño Sagrado, la joya del Guadalajara pasó de tener acción en varios partidos a tener un puñado de minutos en cada encuentro. En más de una ocasión, el timonel rojiblanco lo utilizó cuando el partido estaba resuelto o si era necesario contar con alguien de su talento para marcar la diferencia ante un rival con dificultades para romper su línea defensiva.

En los últimos meses, Hugo Camberos pasó de estar esperando una oportunidad en las Chivas de Gabriel Milito a liderar a la Selección Mexicana de Alex Diego. Tras su enorme momento con el Tri en el Premundial Sub-20 de la CONCACAF, varios aficionados del Guadalajara exigen que tenga acción.

Hugo Camberos fue campeón de goleo y MVP con la Selección Mexicana Sub-20. (Foto: X / @Chivas)

“Ojalá dejen jugar a Hugo Camberos en Chivas porque le hace mucha falta”, expresó un aficionado en los comentarios de Chivas. Y otro agregó: “Qué triste que Inda no puede jugar porque Milito es terco y ama al Oso. Y que Camberos no pueda jugar porque el terco de Milito del 5-2-2-1 no sale, y solo lo meten 5 minutos para blanquearlo tres partidos después”.

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Este tipo de pedido llega a Gabriel Milito en medio de la falta de resultados tras un inicio irregular en el Apertura 2026 como así también la reciente eliminación de la Leagues Cup a manos de FC Dallas. La pregunta que muchos se hacen es sobre qué pasará con Camberos si en este torneo sigue sin sumar minutos.

Hugo Camberos campeón de goleo del Premundial de la CONCACAF

Hugo Camberos no solo se consagró campeón del Premundial Sub-20, sino que además se quedó con el campeonato de goleo con cinco goles. Detrás de él finalizó en la segunda posición Rubén Ramos, de Estados Unidos, con cuatro dianas. A su vez, la CONCACAF lo nombró el mejor jugador del torneo.

Afición de Chivas exige a Camberos de titular