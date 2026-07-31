Todos los detalles para que no te pierdas el debut del Guadalajara en la competencia contra los clubes de la MLS.

El sueño de conseguir el título de la Liga MX en este Apertura 2026 deberá ponerse en pausa durante algunos días, en donde dentro de Chivas cambiarán el chip para tratar de trascender en la Leagues Cup 2026 en donde el primer adversario será Los Ángeles FC.

Hay que recordar que esta competencia es importante debido a que otorga un premio de 2 millones de dólares al campeón y sobre todo, brinda un boleto a la Concachampions 2027, boleto que no le sirve de nada al Guadalajara debido a que ya tiene garantizada su participación en dicha competencia.

Sin embargo, todo es una cuestión de orgullo en el Rebaño debido a que en todas las ocasiones en que ha participado no ha sido capaz de superar la primera fase, por lo que en el redil quieren dar un golpe de autoridad ante los ojos del continente entero y demostrar que su poderío no solamente lo demuestran en la Liga MX.

¿Cuál sería la posible alineación de Chivas vs. Los Ángeles FC?

Debido a que el calendario de competencia es sumamente pesado para la escuadra del Guadalajara, ya que deberán jugar los tres partidos de la Leagues Cup en 10 días, es probable que Gabriel Milito decida hacer rotaciones en su plantel con respecto a lo que ha demostrado en el torneo de Liga MX, dándole minutos a todos sus futbolistas.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Los Ángeles FC de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El Guadalajara visitará la ciudad de Los Ángeles para medirse al conjunto estadounidense este miércoles 5 de agosto en la cancha del BMO Stadium, partido que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Encuesta ¿Cuál crees que sea el resultado del Chivas vs. LAFC? ¿Cuál crees que sea el resultado del Chivas vs. LAFC? Triunfo de Chivas Empate Derrota Ya votaron 4 hinchas

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Los Ángeles FC?

El partido entre el Guadalajara y la escuadra angelina contará con la transmisión en exclusiva por la señal de Apple TV, por lo que no habrá opciones gratuitas para poder seguir este partido; sin embargo, en Rebaño Pasión te traeremos todos los detalles de este compromiso.