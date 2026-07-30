Chivas se prepara para disputar su tercer partido del Apertura 2026 este viernes frente al Puebla, pero la actividad del Guadalajara no se ha limitado a los entrenamientos de cara al encuentro. La última semana ha sido bastante movida alrededor del club, con varias noticias relacionadas con sus jugadores, incluyendo algunos que actualmente no se encuentran con el Primer Equipo por distintas circunstancias.

Santiago Sandoval ya estaba en la mira de otro equipo y su lesión podría retrasar su salida

La lesión de Santiago Sandoval en la mano derecha pudo llegar en uno de los peores momentos posibles, pues de acuerdo con información del periodista Alejandro Ramírez, un club ya habría preguntado a Chivas por la situación del mediocampista y una posible negociación. Si bien todavía no existe una oferta formal y las conversaciones estarían lejos de concretarse, Santi ya habría despertado el interés de equipos donde podría tener mayor protagonismo, por lo que habrá que esperar para saber si su recuperación retrasa una posible salida del Guadalajara.

Dieter Villalpando regresa a México tras su nueva polémica en Chile

Dieter Villalpando volvió a convertirse en protagonista de una polémica fuera de las canchas, pues el exjugador de Chivas terminó su etapa con el Everton de Viña del Mar apenas seis meses después de haber llegado al futbol chileno. El mediocampista habría protagonizado un problema relacionado con tránsito que terminó acelerando su salida del club, por lo que ahora regresará a México para continuar su carrera en la Liga de Expansión con el Atlético Morelia.

Dieter Villalpando jugará en el Morelia.

La Liga MX hizo hasta lo imposible para llevarse a Armando González al All Star Game

Armando González fue uno de los jugadores convocados por la Liga MX para disputar el All Star Game frente a la MLS, aunque finalmente fue uno de los futbolistas que no se presentó al encuentro. La situación llamó todavía más la atención porque la Liga MX habría negociado directamente con Chivas para conseguir su participación, llegando incluso a ofrecer que ningún otro jugador rojiblanco fuera convocado si la Hormiga recibía autorización para asistir.

Y es que Armando González atraviesa una sequía goleadora de ocho partidos que se remonta hasta el Clausura 2026, por lo que en Chivas consideran prioritario que el delantero se mantenga concentrado en recuperar su mejor versión. Además, la Hormiga necesita recuperar el ritmo físico y futbolístico de sus compañeros, quienes realizaron una pretemporada completa mientras él tuvo una preparación diferente debido a su participación con la Selección Mexicana.

Monterrey le hace a Chivas oferta de lujo para llevarse a Diego Campillo

Diego Campillo también habría despertado el interés de uno de los equipos más poderosos de la Liga MX. De acuerdo con información de Jesús Hernández, mejor conocido como Chuyón, Monterrey tendría en la mira al defensa rojiblanco y estaría dispuesto a ofrecer a Iker Fimbres y Víctor Guzmán a cambio de conseguir sus servicios. Sin embargo, la negociación podría estar muy lejos de comenzar, pues la versatilidad de Campillo para desempeñarse en prácticamente cualquier posición de la línea defensiva lo convierte en una pieza importante para Gabriel Milito, además de ser el relevo natural de Luis Romo dentro del plantel.