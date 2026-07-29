En Verde Valle todo el mundo está enfocado en lo que va a suceder entre Chivas y Puebla por la jornada tres del Apertura 2026 de la Liga MX. Especialmente porque se viene el parón por la Leagues Cup y necesita sumar una nueva victoria ya que solamente cuenta con tres unidades en la tabla general de posiciones.

En Verde Valle todo el mundo está enfocado en lo que va a suceder entre Chivas y Puebla por la jornada tres del Apertura 2026 de la Liga MX. Especialmente porque se viene el parón por la Leagues Cup y necesita sumar una nueva victoria ya que solamente cuenta con tres unidades en la tabla general de posiciones.

Mientras continúa la Liga MX, la directiva rojiblanca sigue analizando las posibles salidas de aquellos jugadores que hoy son piezas claves en el equipo de Gabriel Milito. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo se encuentra el semáforo de bajas del Guadalajara.

Armando González

Armando González no marcó aún en Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

El lunes, César Merlo habló directamente sobre lo que podía llegar a suceder con el futuro de Armando González. Según lo reportado por el periodista argentino, el atacante no saldría en este mercado de pases a pesar de haber sido seguido por clubes de Europa. De momento, está lejos su salida.

Hugo Camberos

Hugo Camberos no cuenta con minutos en Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Otra pieza que vuelve a estar en el centro de la escena es Hugo Camberos, uno de los jugadores destacados de Chivas en la Selección Mexicana Sub-20. Según lo informado por Alex Ramírez, hay seguimiento, pero no hay una oferta concreta por él.

Santiago Sandoval

Santiago Sandoval es protegido de Gabriel Milito en Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Otro de los futbolistas que la venía rompiendo con la Selección Mexicana Sub-20 hasta su lesión era Santiago Sandoval. El canterano de 19 años, al igual que Camberos, es visto por visores de Europa en el Campeonato de la CONCACAF Sub-20. Hoy no hay nada concreto por él.

Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez cuenta con minutos en Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los jugadores que en Chivas comenzó a brillar ni bien llegó y se habló de su salida a Francia es Brian Gutiérrez. Según lo informado por César Merlo, puede llegar una oferta del futbol de Europa en las próximas semanas, mientras que Kery Ruiz dijo que son Lyon y Mónaco los interesados por él. Hoy un claro rumor de mercado de pases.

Diego Campillo

Diego Campillo es clave en la alineación de Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

En las últimas horas Jesús Hernández afirmó en su canal de YouTube que Diego Campillo podría ser pretendido por Rayados de Monterrey a cambio de las fichas de Iker Fimbres y Víctor Guzmán. Sin embargo, al igual que el resto que en un rumor de mercado, no hay nada concreto de la Pandilla de Nuevo León.

Samir Inda

Samir Inda es seguido en el campeonato de la CONCACAF. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los futbolistas que es protegido por Gabriel Milito en Chivas es sin duda Samir Inda, de destacada participación con la Selección Mexicana Sub-20. Según lo informado por Alex Ramírez, también es seguido, pero no hay nada concreto por él.

Bajas y altas de Chivas para el Apertura 2026