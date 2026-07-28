México Sub-20 logró superar a Costa Rica por 2-0 con Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Samir Inda. En medio de este panorama, revelan que hay visores de Europa que siguen a los tres canteranos del Rebaño Sagrado.

Mientras Chivas se prepara para enfrentar a Puebla por la jornada dos del Apertura 2026, la Selección Mexicana Sub-20 busca la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Allí se encuentran Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Samir Inda y reportan que hay visores que lo siguen desde Europa a los tres. ¿Se llevan a las joyas rojiblancas? De momento no hay ofertas, solo seguimiento. Sin embargo, es un problema a futuro porque de mantener su nivel van a venir por ellos.

Uno de los grandes objetivos de Amaury Vergara como dueño del Guadalajara es ser la base del Tri en cada amistoso y competencia. En la Copa del Mundo 2026 fueron citados cinco jugadores del primer equipo, mientras que para el Campeonato Sub-20 de la Concacaf vuelve a ser la base del equipo de Álex Diego con ocho futbolistas.

Entre las joyas de Chivas que se encuentran con la Selección Mexicana Sub-20 están Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda, tres canteranos que son tenidos en cuenta por Gabriel Milito en el primer equipo. En medio de este contexto, Alex Ramírez reveló que hay scountings que siguen de cerca a los tres jugadores que no paran de destacarse con el Tri.

Samir Inda dio asistencia increíble para el gol de Santiago Sandoval. (Foto: IMAGO7)

Esta información fue adelantada ayer por Kery Ruiz en sus redes sociales, pero para seguir de cerca al extremo rojiblanco. “Camberos sigue en la mira de Europa. Desde el Mundial Sub-20 varios equipos europeos ya habían mostrado interés por Hugo Camberos. El jugador de Chivas continúa llamando la atención de los visores de equipos del Viejo Continente”, escribió el reconocido periodista en Instagram.

¿Chivas no tiene ofertas por sus canteranos?

La gran pregunta de todos los chivahermanos es si a las oficinas de Chivas llegaron ofertas por Samir Inda, Hugo Camberos y Santiago Sandoval. De momento, ningún insider del Rebaño Sagrado reveló que haya una propuesta por alguno de los tres canteranos.

Sebastián Liceaga expulsado por falta criminal

Por otro lado, ayer México Sub-20 disputó su segundo partido ante Costa Rica, encuentro en el que terminó ganando por 2-0. Allí Sebastián Liceaga fue expulsado luego de un planchazo brutal contra Gabriel Sibaja.