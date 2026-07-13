Chivas ya se alista para tener su debut en el Apertura 2026 de la Liga MX. A pocos días para el inicio del torneo, la Selección Mexicana confirmó bajas en el Guadalajara para ir en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos.

Mientras la Copa del Mundo 2026 comienza a llegar a su fin, Chivas ya recibió a sus cinco seleccionados y se alista para enfrentar a Toluca por el Apertura 2026. De cara al partido del Guadalajara, el Rebaño Sagrado recibió una dura noticia de la Selección Mexicana Sub-20 debido a que le convocó ocho jugadores, de los cuales cuatro son del primer equipo.

El Rebaño Sagrado fue la base del Tri de Javier Aguirre que buscó ganar el Mundial que se realizó por tercera vez en territorio nacional. Fueron 10 los futbolistas con actualidad y pasado en el conjunto rojiblanco que disputaron la cita mundialista.

Tras lo vivido en la Copa del Mundo, Chivas vuelve a ser noticia debido a que la Selección Mexicana Sub-20 confirmó en redes sociales a los jugadores convocados para ir en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En la lista de 21 futbolistas hay ocho jugadores del Rebaño Sagrado de los cuales cuatro son del primer equipo.

Santiago Sandoval convocado a la Selección Mexicana Sub-20. (Foto: IMAGO7)

Ellos son Sebastián Liceaga, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, futbolistas que en el Clausura 2026 fueron tenidos en cuenta por Gabriel Milito. A ellos hay que sumar al guardameta Cristian Navarrete, a los defensas Yohan Orozco y Carlos Hernández, y al mediocampista Diego Covarrubias.

Estadísticas proporcionadas por Transfermarkt. (Foto: Imago7 / ChatGPT)

¿Cuándo y dónde jugará la Selección Mexicana Sub-20?

La Selección Mexicana Sub-20 disputará el clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en territorio nacional del 24 de julio al 9 de agosto. El Tri que dirige Alex Diego deberá ser campeón del torneo si quiere alcanzar la clasificación a ambos cotejos.

Los convocados de la Selección Mexicana. (Foto: X / @miseleccionsubs)

Cabe destacar que el conjunto nacional inicia su camino en el certamen en el Grupo B que conforman Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda. Su primer duelo será ante los antiguos barbadenses el 24 de julio a las 17:00 del Centro de México en el Estadio Cuauhtémoc, el segundo ante los ticos el 27 de este mes a las 20:00 y tres días después contra los guatemaltecos a las 19:00.