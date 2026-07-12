Estos son los jugadores de Chivas que acumularon más minutos en el Mundial 2026 y cuya condición física preocupa rumbo al Apertura 2026.

Antes del arranque del Torneo Apertura 2026, uno de los temas que más atención genera en Chivas es el estado físico de los cinco futbolistas que participaron con laSelección Mexicana en el Mundial 2026. Aunque todos regresarán este lunes a Verde Valle para ponerse a las órdenes de Gabriel Milito, no lo harán en las mismas condiciones, ya que la carga de minutos y la intensidad de la justa mundialista podrían influir en su disponibilidad para el debut frente a Toluca.

El caso que más llama la atención es el de Roberto Alvarado, quien fue uno de los hombres de mayor confianza de Javier Aguirre. El “Piojo” disputó un total de 427 minutos, siendo el jugador del Club Deportivo Guadalajara con mayor participación en la Copa del Mundo. Esa importante carga física podría llevar a que el cuerpo técnico del Rebaño Sagrado decida darle descanso en la Jornada 1 para evitar cualquier riesgo muscular.

Otro futbolista que llega con un desgaste considerable es Luis Romo. El mediocampista acumuló 333 minutos durante el Mundial 2026, desempeñando un papel importante en el TRI. La exigencia física que implica su posición, recorriendo grandes distancias tanto en labores defensivas como ofensivas, podría convertirlo en otro de los candidatos a no iniciar la campaña de la Liga MX como titular.

En el caso de Raúl “Tala” Rangel, el guardameta registró 377 minutos bajo los tres postes. Aunque también fue uno de los futbolistas con mayor actividad, su situación es distinta a la de los jugadores de campo. La posición de portero demanda un esfuerzo físico diferente, con menor desgaste en cuanto a recorridos, por lo que tendría mayores posibilidades de ser considerado para medirse al cuadro de Antonio Mohamed.

Por su parte, Brian Gutiérrez y Armando González regresan con un panorama mucho más favorable. El joven mediocampista sumó 197 minutos, mientras que el delantero apenas disputó 14 minutos en toda la competencia. Esa diferencia en la carga de juego les permitiría incorporarse con un menor nivel de fatiga, de manera que ambos tendrían mayores opciones de estar disponibles desde el inicio del Torneo Apertura 2026.

Cabe mencionar que será durante los primeros entrenamientos de la semana cuando Gabriel Milito y su cuerpo técnico evalúen el estado físico de cada seleccionado para definir quiénes podrán formar parte de la convocatoria frente a los Diablos Rojos del Toluca.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Toluca?

El Rebaño Sagrado pondrá en marcha su participación en el Torneo Apertura 2026 este sábado 18 de julio, cuando enfrente a los “Escarlatas” en el Estadio Akron, dentro de la Jornada 1. Señalar que el silbatazo inicial está programado para las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mientras que la transmisión del compromiso será exclusiva por la plataforma Prime Video.