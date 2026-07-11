Luego de utilizar la denominación "Estadio Guadalajara" durante la Copa del Mundo, el hogar del Rebaño ya se prepara para recibir nuevamente al equipo de Gabriel Milito en el Apertura 2026.

La Copa del Mundo 2026 quedó atrás para México y poco a poco Guadalajara vuelve a la normalidad. Una de las señales más evidentes se pudo observar en las últimas horas, cuando comenzaron los trabajos para reinstalar la identidad habitual del inmueble rojiblanco. Tras el retiro de la estructura con la denominación “Estadio Guadalajara”, utilizada durante el torneo por disposiciones de la FIFA, el recinto ya se prepara para volver a lucir oficialmente el nombre de Estadio Akron.

Durante el Mundial, la casa de Chivas fue uno de los escenarios elegidos para albergar encuentros de la máxima cita futbolística. Como ocurre en cada Copa del Mundo, la FIFA exige la eliminación temporal de nombres comerciales en los estadios sede, motivo por el cual el inmueble rojiblanco pasó a llamarse “Estadio Guadalajara” durante varias semanas.

Más allá del cambio de nombre, el Estadio dejó una imagen muy positiva ante los ojos del futbol internacional. Tanto aficionados como periodistas y visitantes destacaron la calidad de sus instalaciones, la comodidad del recinto, la organización y el ambiente que se vivió en cada uno de los encuentros disputados en la ciudad. El Mundial sirvió para proyectar nuevamente al Akron como uno de los recintos más modernos e importantes de México.

Ahora, con la salida definitiva de la FIFA y el regreso de la operación total a manos de Chivas, el estadio vuelve a enfocarse en su actividad habitual. El club rojiblanco ya trabaja de lleno en la preparación del Apertura 2026 y espera volver a convertir su casa en una fortaleza bajo las órdenes de Gabriel Milito. Guadalajara debutará justamente como local ante Toluca, por la Jornada 1, el próximo sábado 18 de julio.

Posteriormente, Chivas recibirá allí a Mazatlán, Atlético de San Luis, Querétaro, Puebla, Cruz Azul, Tigres y Pachuca durante la fase regular del Apertura 2026, además de los compromisos que dispute como local en la Leagues Cup. Tras convertirse en protagonista del Mundial, el inmueble rojiblanco volverá a centrarse en lo que mejor conoce: ser el escenario de los partidos del Rebaño Sagrado.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Calendario completo de Chivas en el Apertura 2026