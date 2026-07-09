Después del gran nivel que han demostrado estos dos canteranos del Guadalajara, en la directiva estarían conscientes de que habrá clubes interesados en ficharlos.

La directiva de Chivas que es encabezada por Amaury Vergara está consciente de que la Copa del Mundo no fue la única vitrina para presumir el talento de sus jugadores en el planeta entero, por lo que en la cúpula rojiblanca estarían conscientes de que en cualquier momento podrían empezar a llegar ofertas desde Europa por Raúl Rangel y Armando González.

El reportero Jesús Hernández destapó que entre los dirigentes del Guadalajara estarían conscientes de que ambos elementos tendrían la atención de algunos clubes del Viejo Continente, por lo que estarían a la espera de recibir ofertas por ambos.

“El Tala Rangel hizo un gran Mundial y sí, están esperando en Chivas que llegue algo por él (…) La otra, me dicen que también esperan, y ahí sí no tengo equipo ni nada, es por Hormiga González. No hay oferta por ninguno, pero si llegara algo, le darían causa”, aseguró el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo les fue al Tala Rangel y Hormiga González en la Copa del Mundo?

Ambos canteranos de las Chivas fueron requeridos por Javier Aguirre durante la Copa del Mundo 2026, en donde el Tala Rangel se robó los reflectores al tener una brillante participación al mantener en cero su portería durante cuatro partidos, teniendo intervenciones cruciales contra Corea del Sur y Ecuador.

Por su parte, la Hormiga solamente pudo ver actividad en 14 minutos durante la recta final del partido contra Sudáfrica, en donde no recibió pelotas para tratar de definir; sin embargo, ya no volvió a tener la confianza del entrenador, ya que el Vasco puso por encima a Raúl Jiménez, Santiago Giménez y hasta a Guillermo Martínez.

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¿Por qué hay interés en la Hormiga González si casi no jugó en el Mundial?

Aunque no recibió muchas oportunidades de mostrarse ante los ojos del planeta entero en la Copa del Mundo, la realidad es que Armando González ha ido llamando la atención de varios clubes desde hace un año gracias al buen rendimiento que ha presumido en Chivas, anotando 24 goles en el año futbolístico.

Otro factor que juega a favor del delantero del chiverío es su agencia de representación, Roc Nation Sports, la cual es sumamente prestigiosa a nivel internacional, ya que tienen en su plantilla a futbolistas como Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Endrick, entre muchos otros, lo que podría facilitar el acercamiento a otros clubes fuera de México.