El legendario exjugador de las Chivas manifestó su inconformidad por la decisión del Vasco de mantener al Chaquito como segundo delantero, incluso sobre el delantero del Rebaño.

La participación de México en la Copa del Mundo 2026 fue memorable e histórica; sin embargo, una de las principales “quejas” de los aficionados, principalmente de Chivas, fue la falta de oportunidades para Armando González, en donde el exjugador rojiblanco, Demetrio Madero, lamentó las decisiones de Javier Aguirre.

La Hormiga solamente vio actividad en el partido inaugural del Mundial frente a Sudáfrica, jugando durante 14 minutos, quedando borrado para el resto de la competencia, en donde el Vasco prefirió darle más oportunidades a los otros delanteros como Santiago Giménez o Guillermo Martínez.

Es por eso que el exfutbolista del Guadalajara lamentó que el seleccionador nacional no le brindara más oportunidades a Armando González pese a su gran inercia goleadora, prefiriendo al Chaquito, quien venía saliendo de una lesión que le impidió llegar con ritmo a la competencia.

“Por supuesto que sí. Sin colores. Santiago Giménez venía de una lesión, de pocos partidos en el Milan, no estaba en su mejor momento y lo pone como segunda opción de Raúl Jiménez. Se me hace ilógico cuando la Hormiga venía de tener un año completo de goles.

“Campeón goleador, en el segundo torneo estuvo a nada de volver a ser campeón de goleo, con una inercia muy buena y que no le haya dado minutos. Es una de las situaciones que sí creo que Javier Aguirre no juzgó de la misma manera.

“Incluso puedo decir que estaba hasta después del Memote, Santiago Giménez, pero bueno, son situaciones que se dan siempre en una Selección. Sentimos pesar por la Hormiga, pero ni modo”, declaró a Fox Sports.

¿Quién es Demetrio Madero?

Fue un futbolista y canterano del Guadalajara que se desempeñó como defensa central, famoso por su estilo férreo para imponerse sobre los delanteros de los adversarios. Es histórico debido a que fue parte de aquella plantilla que alcanzó el título de Liga en la Temporada 1986-87 que derrotó a Cruz Azul en la Final para bordar la novena estrella.