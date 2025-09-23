Algunas voces tanto de aficionados como de analistas, han sugerido en algún momento que las Chivas de Guadalajara deberían cambiar su tradición para integrar jugadores extranjeros, lo cual nunca en la historia ha sucedido, por lo cual uno de los máximos referentes de la institución como Demetrio Madero fue muy claro con un mensaje para esas peticiones.

Y es que Demetrio Madero no solo fue campeón con el Rebaño Sagrado, el equipo de sus amores. También fue el único equipo en el que jugó toda su carrera de 1978 a 1992 y lo dirigió en alguna oportunidad de manera interina, por tal motivo está muy calificado para despotricar contra esas sugerencias para incluir extranjeros.

“He escuchado algunos comentarios de alguna gente de Chivas, algunos aficionados que dicen, ‘no, ya, que metan extranjeros’. A esos aficionados que opinen eso, les voy a decir algo, mejor váyanle a otro equipo, sinceramente. Si ustedes reniegan porque sienten que Guadalajara está en desventaja porque no tienen extranjeros, cambien de equipo”.

“Chivas tiene que seguir con puros mexicanos, esa es la tradición, esa es la historia. Les voy a dar una referencia también, ¿cuántos equipos con tantos extranjeros y tienen años sin conseguir títulos?”, fue parte de lo que explicó Demetrio Madero en el podcast Leyendas del Guadalajara.

¿Cuándo fue campeón Demetrio Madero con Chivas?

Madero fue un defensa central que hizo pareja por muchos años con Fernando Quirarte, otro de los emblemas de Guadalajara. Su calidad lo llevó a formar parte del equipo que se proclamó campeón en 1987 derrotando a Cruz Azul en el Estadio Jalisco bajo el mando de Alberto Guerra como entrenador.

Madero confesó hace unos meses a Rebaño Pasión que tuvo dos oportunidades de irse de Chivas. La primera fue a Monterrey, pero la directiva no lo dejó salir y la segunda al Atlante, pero no le interesó y por ello permaneció en el equipo hasta el final de su carrera.