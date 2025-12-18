Chivas se alista con la ilusión de que el Clausura 2026 se convierta en la deseada 13 y no ser superado por Toluca, por lo que la pretemporada es dura. Allí Gabriel Milito no solo exige, sino que también analiza a diferentes canteranos y uno de ellos vuelve a ser Gabriel García Ortega, por lo que repasamos su 2025 y el perfil de esta joya de 17 años que da de qué hablar en las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado.

En el inicio de su gestión el entrenador argentino dejó claro que solamente iba a tener en cuenta aquellos jugadores de cantera que estén preparados física, psíquica y técnicamente para la responsabilidad de jugar en primera. Santiago Sandoval fue el único que pudo cumplir ese propósito, mientras que Samir Inda se sumó cuando las bajas diezmaban al equipo previo al duelo contra el Necaxa de Fernando Gago.

Tras el Apertura 2025, las Chivas de Gabriel Milito regresan a Isla Navidad con la ilusión y los argumentos de que se puede pelear por el campeonato. A la pretemporada de Colima el argentino decidió llevar a ocho jugadores de las fuerzas básicas entre los que se destaca el regreso de Gael García Ortega.

Gael García Ortega volvió a formar parte de una pretemporada de Chivas. (Foto: IMAGO7)

¿Quién es Gael García Ortega?

Gael García Ortega es un futbolista de 17 años, nacido en Guadalajara y que llevó adelante toda su formación deportiva en Verde Valle. En el 2025 llevó adelante gran parte de su participación en la Sub20 y la otra en la preparación para el Mundial Sub17 con la Selección Mexicana, donde termina perdiendo ante Portugal en Octavos de Final.

El canterano juega como medio ofensivo, por lo que será difícil que tenga regularidad en el primer equipo ya que ahí juegan Roberto Alvarado, Santiago Sandoval o Efraín Álvarez. De todas maneras, el elemento se destaca por tener velocidad, regate y buen tiro de larga distancia. A su vez, cuenta con una buena visión de juego para realizar pases entre líneas como así también un buen control orientado para jugar. Desde el análisis de Miguel Pérez, experto en las fuerzas básicas de Chivas, será un jugador que se podría ver con regularidad en el Tapatío de Pepe Meléndez.