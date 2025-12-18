La pretemporada de Chivas en Colima no sólo marca el inicio de una nueva etapa bajo el mando de Gabriel Milito, sino que también empieza a dejar señales claras sobre las decisiones de fondo que se vienen en el plantel. Entre los nombres que viajaron con el primer equipo aparece el de Leonardo Jiménez, lateral derecho del Tapatío que fue convocado por el entrenador argentino, en una apuesta que no pasa inadvertida y que está ligada con movimientos importantes dentro del vestidor.

La presencia de Leonardo Jiménez cobra aún más sentido si se la vincula con la situación de Alan Mozo, también lateral derecho, pero que no fue contemplado para esta etapa y al que se le buscará una salida pese a su recorrido y su rol de referente. En ese contexto, Milito empieza a mirar hacia adentro y a apoyarse en la cantera para cubrir un sector sensible del campo, apostando por un perfil distinto, más físico y vertical, pero moldeable a su idea de juego.

Leonardo Jiménez ha sido una fija para el Tapatío en las últimas campañas (Imago7)

Desde lo futbolístico, Jiménez es un lateral derecho potente, veloz y de ida y vuelta constante, con una clara vocación ofensiva. Se destaca por su proyección, su capacidad para recorrer toda la banda y su intensidad para atacar los espacios, además de un centro que suele ser una de sus principales armas. No es un futbolista de fino trato con el balón ni de precisión quirúrgica, y todavía tiene aspectos por pulir en la marca, pero su despliegue físico y su energía lo convierten en un perfil atractivo para un equipo que busca ritmo y profundidad por los costados.

Su recorrido reciente respalda la oportunidad. Jiménez fue titular indiscutido en el Tapatío durante los últimos dos años, formando parte de un proceso exitoso que incluyó un título de Liga de Expansión y un Campeón de Campeones, además de haber sido campeón Sub-23 anteriormente bajo la conducción de Pepe Meléndez. El último año, incluso, actuó mayoritariamente como carrilero, ya que el Tapatío replicó el sistema táctico que Milito utiliza en el primer equipo, un detalle no menor que puede facilitar —y acelerar— su adaptación.

Leonardo Jiménez se suma a las opciones en el lateral derecho

Así, la convocatoria de Leonardo Jiménez no parece un simple premio ni un relleno de pretemporada. Es una señal clara del rumbo que pretende marcar Milito: competencia interna, confianza en la cantera y coherencia táctica entre el primer equipo y la filial. Aunque en ese puesto también están Richard Ledezma, Miguel Gómez o José Castillo, el lateral del Tapatío asoma como una oportunidad real y formado en la cantera rojiblanca.