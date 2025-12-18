La confirmación del amistoso entre Chivas e Irapuato para el próximo 28 de diciembre no solo marcó el inicio formal de los partidos de preparación del Rebaño rumbo al Clausura 2026, sino que también reactivó un recuerdo que llevaba años dormido. El Guadalajara volverá a presentarse en el Estadio Sergio León Chávez, una plaza que no pisa desde hace más de una década, para lo que fue el último enfrentamiento en territorio fresero.

Para encontrar la última visita rojiblanca a Irapuato hay que retroceder hasta el 24 de febrero de 2015, cuando ambos equipos se enfrentaron por la fase de grupos de la Copa MX. Aquella noche, Chivas se impuso 1-0 en un partido cerrado, trabado y con pocas situaciones claras, que recién se resolvió en el tramo final gracias a un gol de Érick “Cubo” Torres, suficiente para inclinar la balanza a favor del Rebaño.

Ese equipo era dirigido por José Manuel “Chepo” de la Torre, en lo que muchos recuerdan como un semestre de transición para el Rebaño, que alternaba entre juventud y experiencia en el torneo copero. Sin grandes lujos, Chivas apostó por el orden y la paciencia, resistió los intentos del local y terminó encontrando el premio sobre el cierre, en una victoria que lo mantuvo bien posicionado en su grupo y le permitió avanzar de fase.

Aquel triunfo en Irapuato fue parte de una serie favorable para el Guadalajara en esa Copa MX, ya que días más tarde volvió a imponerse como local para sellar su clasificación. Desde entonces, el Rebaño no volvió a jugar en el Sergio León Chávez, lo que le da un valor especial al amistoso confirmado para este cierre de 2025.

Benjamín Sánchez, el canterano de Chivas que juega en Irapuato

Diez años después, Chivas regresará a Irapuato en un contexto muy distinto: pretemporada, muchas caras nuevas y el objetivo de construir un equipo que aspire a pelear por el título. En frente, los locales contarán con la presencia de un viejo conocido en el Rebaño: el delantero Benjamín Sánchez, quien supo ganar dos títulos con el Tapatío en la Liga de Expansión MX, pero nunca recibió la oportunidad en el cuadro principal del Guadalajara.