La pretemporada de Chivas en Colima ya dio inicio y puede que estos días de trabajo sean útiles para que Gabriel Milito evalúe nombres y perfiles específicos para su idea de juego. Una de las novedades en la convocatoria es Jorge Guzmán, carrilero izquierdo del Tapatío que puede ser una buena opción en un puesto sin tanto recambio.

Lo más curioso es que Guzmán, de 22 años, tiene su origen en la cantera del Atlas, clásico rival de Chivas, pues allí se formó y hasta llegó a disputar 36 partidos en Liga MX, una experiencia poco habitual en el Filial rojiblanco. El nacido en Puerto Vallarta acabó contrato con los Zorros y llegó gratis al Tapatío, donde se desempeñó el último torneo.

Desde lo futbolístico, Guzmán es un carrilero izquierdo de marcado perfil ofensivo, algo lógico si se tiene en cuenta su pasado como volante y extremo. Es un futbolista creativo, con buen uno contra uno, criterio para asociarse y un buen golpeo de balón, capaz de generar juego desde la banda más que de limitarse a cumplir funciones defensivas. Su principal aporte está en la fase ofensiva y en la producción con pelota, más que en el rigor de la marca.

Ahí es donde su presencia empieza a cobrar sentido dentro del actual armado de Milito. Hoy, el relevo natural de Bryan González no está claramente definido, y en más de una oportunidad el entrenador se ha visto obligado a utilizar a Miguel Gómez, un jugador diestro, fuera de su perfil natural. En ese contexto, Guzmán aparece como una alternativa zurda auténtica, con características similares a las que Milito pretende para el carril izquierdo y con una adaptación táctica más directa al sistema.

¿Se quedará Jorge Guzmán con el primer equipo de Chivas?

De esta manera, puede que la convocatoria de Jorge Guzmán a la pretemporada no sea casual ni meramente testimonial. El ex Atlas puede convertirse en una solución real dentro de la plantilla rojiblanca, en un primer equipo que necesita opciones naturales por banda izquierda, donde “Vallarta” viene de tener un buen semestre con el Tapatío.