Este fin de semana concluyó la participación del Tapatío en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. El Filial rojiblanco se despidió con una goleada por 4-1 sobre Dorados, pero el resultado no alcanzó para clasificar a Liguilla. De esta manera, se trató de un certamen decepcionante que dejó al entrenador Arturo Ortega como el gran responsable.

A raíz de esto, Guadalajara anunció este jueves la salida de Arturo Ortega como director técnico, luego de una campaña marcada por la irregularidad y los cuestionamientos. En su comunicado oficial, el club agradeció el trabajo del entrenador y su cuerpo técnico durante el tiempo al frente del equipo, deseándoles éxito en sus futuros proyectos.

Comunicado oficial del Tapatío (Captura)

El estratega mexicano de 49 años llevaba ya un tiempo en la estructura de Chivas y hasta formó parte del último título logrado en la Liga de Expansión: en aquel torneo, estuvo a cargo del Filial hasta que tuvo que ser promovido al primer equipo tras la salida de Fernando Gago, por lo que fue Pepe Meléndez quien completó la Liguilla y levantó aquel trofeo.

Tras aquel torneo, hubo cierta intriga sobre quién se quedaría a cargo del Tapatío, y finalmente la directiva le ratificó la confianza a Ortega, quien continuó con el Filial mientras que Pepe Meléndez regresó a la categoría Sub-21, que este torneo ha logrado clasificar a Liguilla con una camada incluso más joven comparada a la de los demás equipos.

Afición de Chivas celebró la salida de Arturo Ortega

El despido fue recibido con aprobación por buena parte de la afición de Chivas, que en redes sociales celebró la noticia. Los seguidores venían reclamando un cambio en la dirección del Tapatío, al considerar que el equipo había perdido identidad y rumbo futbolístico. Con apenas cuatro victorias en el torneo y una racha que alcanzó los ocho partidos sin ganar, el ciclo de Ortega parecía agotado en un proyecto que, por su rol en las Fuerzas Básicas del Guadalajara, exige desarrollo constante de talento joven y mejores resultados.