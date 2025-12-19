La pretemporada de las Chivas de Guadalajara en Barra Navidad cuenta con la presencia de varios juveniles que sueñan con convencer al cuerpo técnico de Gabriel Milito y quedarse con el primer equipo. La gran mayoría de estos canteranos es parte habitual de la plantilla del Tapatío, filial rojiblanco en la Liga de Expansión MX.

Los dirigidos por Pepe Meléndez ya llevan dos semanas de trabajo con vistas al Clausura 2026, y tal como hace el primer equipo, también comienzan a reestructurar su plantilla. Así como muchos elementos fueron promovidos desde el Filial al primer equipo, otros lo hacen desde Fuerzas Básicas al Tapatío.

Yohan Orozco tendrá la chance de demostrar con el Tapatío (Imago7)

Uno de los casos más destacados es el de Yohan Orozco, prometedor zaguero de 18 años que viene de integrar la plantilla de Chivas Sub-21, mismo equipo que Pepe Meléndez dirigió durante la última campaña. Con varias bajas en la defensa central, el canterano nacido en Jalisco tendrá la oportunidad de demostrar con el Tapatío en Liga de Expansión.

Con buena estatura -1,85- y aceptables condiciones técnicas, Yohan Orozco buscará suplir las bajas de Raúl Martínez y Abraham Villegas, además de recordar que tanto Ángel Chávez como Francisco Méndez realizan la pretemporada con el primer equipo a la espera de saber si serán o no contemplados por Gabriel Milito.

El gol de media cancha de Yohan Orozco

En 2024, cuando todavía integraba las filas del equipo Sub-16, Yohan Orozco anotó un verdadero golazo desde media cancha, en una semifinal ante Necaxa. El prometedor zaguero de Chivas también ha integrado las juveniles de la Selección Mexicana.