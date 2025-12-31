Chivas, como institución, y Gabriel Milito, en lo particular, han decidido apostar con firmeza por la cantera en los últimos meses. El estratega argentino incluyó a ocho juveniles en la pretemporada rumbo al Clausura 2026 y varios de ellos se han mantenido en el radar principal para el próximo año futbolístico. Hasta ahora, los que se sabe que sí formarán parte del Primer Equipo son Francisco Méndez, Sergio Aguayo y Leonardo Sepúlveda, elementos que buscarán brillar ya en la Primera División durante el Clausura 2026.

Sergio Aguayo es probablemente el que más atención ha generado en la actual pretemporada, especialmente después de participar con la cuarta anotación en la goleada 0-4 frente al Irapuato. Si bien el delantero es un elemento al que habrá que seguir de cerca por el talento que posee, es posible que el jugador más destacado del próximo torneo no sea él, sino Francisco Méndez, quien reúne condiciones futbolísticas y contexto competitivo para tener más oportunidades.

El Pájaro también dejó sensaciones positivas en el duelo ante la Trinca, aunque su actuación fue más discreta debido al poco peligro generado por el rival. Sin embargo, su panorama es favorable porque puede competir por minutos inmediatos en la zaga central, sobre todo para cubrir el puesto de Diego Campillo mientras concluye su recuperación de la fractura que lo mantiene fuera. Esto coloca a Méndez en una ruta más directa para consolidarse con Milito en el corto plazo.

Francisco Méndez convenció a Gabriel Milito.

En el caso de Aguayo, el escenario es más complejo. El joven atacante deberá luchar por minutos no solo frente al actual campeón de goleo, Armando González, sino también contra Ángel Sepúlveda, uno de los delanteros más experimentados de la Liga MX, y Ricardo Marín, quien regresa con hambre de revancha y la intención de afianzarse en el club. Por ello, aunque su talento es indiscutible, parece poco probable que se convierta en un habitual dentro de las alineaciones titulares durante el Clausura 2026.

Los canteranos que ya debutaron también buscarán tener más y más minutos

Por otro lado, existen otros futbolistas de la cantera que, aun cuando ya debutaron en Primera División, deberán ser seguidos con atención especial en el próximo torneo: Samir Inda, Hugo Camberos y Yael Padilla. Todos ellos buscarán dejar atrás las apariciones esporádicas y convertirse en opciones constantes para el cuerpo técnico. Por lo tanto, el Clausura 2026 se presenta como una oportunidad prometedora para que esta generación joven termine de consolidarse y confirme que la cantera de Chivas vuelve a ser un pilar real del proyecto deportivo.