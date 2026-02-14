La victoria por 3-1 del Tapatío ante la Jaiba Brava dejó varias postales, pero una de las más impactantes fue el golazo de Leonardo Jiménez para el 2-1 parcial. Una acción que combinó precisión, técnica y confianza, atributos que describen el momento que atraviesa el lateral derecho rojiblanca.

La jugada, además, se originó de laboratorio mediante una acción a balón parado. Jorge Guzmán, el otro carrilero del Tapatío, ejecutó un gran centro desde la izquierda, no al corazón del área sino a la frontal, exactamente donde esperaba Jiménez, quien remató sin dejarla picar.

El carrilero rojiblanco sacó así un derechazo potente que se coló en la portería rival y desató el festejo de los dirigidos por Pepe Meléndez. La jugada ensayada tomó por sorpresa a la defensa y mostró el abanico de recursos con el que cuenta el Tapatío.

El gol, además, no fue un hecho aislado. Leonardo Jiménez viene teniendo un Clausura 2026 muy sólido, con dos asistencias previas y una presencia constante en campo rival, aprovechando su explosión y capacidad para proyectarse por banda, en un rol similar al que tiene Richard Ledezma en el primer equipo.

Leonardo Jiménez ya fue visto de cerca por Gabriel Milito

El crecimiento de Leo Jiménez lo llevó incluso a realizar la última pretemporada con el primer equipo de Chivas, una muestra clara de que es un futbolista seguido de cerca por la estructura del club y considerado como un proyecto con futuro. En el Tapatío de Pepe Meléndez se está consolidando como una pieza importante.