El lateral derecho en el primer equipo de las Chivas de Guadalajara ha cambiado de dueño en el último semestre. Después de varios torneos con Alan Mozo siendo el titular indiscutido en ese puesto, la llegada de Richard Ledezma desde el futbol europeo significó un salto de calidad que se ha visto reflejado en su cantidad de asistencias y en su reciente convocatoria para la Selección Mexicana.

Al entrenador Gabriel Milito no le tembló el pulso para decidir la salida de Mozo, a pesar de que se trataba de uno de los referentes de la plantilla. En ese puesto, también está el juvenil Miguel Gómez, quien ha cumplido cada vez que tuvo la oportunidad de jugar. Pero la historia no termina allí: más abajo, en el Tapatío, aparece el nombre de Leonardo Jiménez.

Con un largo y prometedor recorrido por las Fuerzas Básicas del Guadalajara, Leonardo Jiménez se ha consolidado como el lateral derecho titular del Tapatío. El futbolista de 22 años fue uno de los canteranos a los que Gabriel Milito siguió de cerca en la última pretemporada. Y como si fuera poco, su inicio en el Clausura 2026 también ha sido muy bueno.

Leonardo Jiménez se lució con dos asistencias para el Tapatío (Imago7)

Las dos asistencias de Leonardo Jiménez

En el reciente encuentro por la Jornada 2 ante Venados, Leo Jiménez tuvo un rol protagónico. Con el marcador igualado en dos, el lateral derecho llegó hasta el fondo del campo y envió un centro ideal para que Vladimir Moragrega se anticipe y ponga el tercer gol rojiblanco.

No conforme, a los 97′ y todavía con resto físico, el canterano aportó una nueva asistencia, esta vez para el debutante Jesús Hernández, quien empujó a la red.